مجلة الطب البيطري بجامعة القاهرة تتصدر التصنيف العالمي وتدخل ضمن أفضل 4٪

صعدت مجلة كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة إلى المرتبة الثامنة عالميًا في مجال General Veterinary وفقًا لقاعدة بيانات Scopus، لتعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الاستشهادات وجودة الأبحاث وتركز الجامعة على تعزيز التميز البحثي والنشر العلمي الدولي.

أعلنت جامعة القاهرة عن إنجاز علمي مميز يرفع من مكانتها على الساحة الدولية، حيث صعدت مجلة كلية الطب البيطري إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن تصنيف Scopus المتخصص في مجال General Veterinary.

يأتي هذا التحول بعد أن كانت المجلة قد سُجّلت في المركز الثاني والعشرين في العام الماضي، ما يجعلها الآن ضمن النخبة التي تمثل أفضل 4٪ من المجلات البيطرية على مستوى العالم. وهذا التطور يعكس زيادة ملحوظة في عدد الاستشهادات التي تحظى بها الأبحاث المنشورة، إضافة إلى ثقة المؤسسات الأكاديمية العالمية في جودة المحتوى العلمي الذي تقدّمه المجلة.





تُعزى هذه القفزة النوعية إلى التزام جامعة القاهرة الصارم بمعايير الجودة والتحكيم العلمي الدولي، وكذلك إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها فريق تحرير المجلة ومجموعة المراجعين والخبراء. فقد أعرب الدكتورة داليا حمزة، مديرة التحرير، عن شكرها للطاقم التحريري المساعد من الدكتورة نهى سالم والدكتورة الشيماء إسماعيل والدكتورة هالة زاهر، مؤكدين أن العمل الجماعي والحرص على الأمانة العلمية كانا الركيزتين الأساسيتين في تحقيق هذا النجاح.

كما أشار الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا الإنجاز يُظهر القدرة المتفوقة للباحثين المصريين على إنتاج معرفة علمية تنافس على الساحة الدولية، وهو تجسيد لاستراتيجية الجامعة في دعم التميز البحثي وتعزيز النشر العلمي الدولي.



يُضيف هذا الإنجاز إلى سجل جامعة القاهرة الحافل بالنجاحات الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن الجامعة تستمر في تعزيز حضورها الدولي عبر مؤشرات التميز المتعددة.

وقد عبّر المسؤولون عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يضع كلية الطب البيطري وجامعة القاهرة في موقع متقدم بين المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في العلوم البيطرية. إن التميز الذي حققته المجلة لا يقتصر على رفع تصنيفها فقط، بل يُسهم في تعزيز سمعة الجامعة عالمياً، وزيادة تأثيرها العلمي، وتعزيز فرص التعاون البحثي مع مؤسسات دولية رائدة.

بهذا الإنجاز، تؤكد جامعة القاهرة مرة أخرى دورها كقاطرة للمعرفة والابتكار في مصر وإفريقيا، وتعيد التأكيد على التزامها المستمر برفع مستوى البحث العلمي وتوفير بيئة داعمة للباحثين لتقديم إسهامات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي





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