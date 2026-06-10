مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات خلال اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بما في ذلك تخصيص قطع أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الكهربائية، واستمرار جولات معرض "كنوز الفراعنة"، وتعاقد هيئة الإسعاف المصرية، واعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات خلال اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وجاءت القرارات على النحو التالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، محافظة قنا، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73085.58 فدان، ناحية طريق القاهرة / الواحات البحرية، وذلك لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في تنفيذ العديد من مشروعاته.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، بإضافة مشروعات بطاريات التخزين اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقات المتجددة إلى المشروعات المنظمة بموجب القواعد حتى يتسنى تحديد مقابل حق الانتفاع بأراضي مشروعات بطاريات التخزين، وفقا للمحدد بنسبة لا تقل عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنويا من مشروعات بطاريات التخزين.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "كنوز الفراعنة" عقب انتهاء فترة عرضه الحالية بمدينة روما - إيطاليا، والمقرر اختتامها في 14/6/2026، ليقام بكل من: متحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 30 يوليو 2026 حتى 31 يناير 2027 بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن، ومتحف "كيمبل" للفنون بمدينة فورت وورث بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 مارس 2027 حتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الإسعاف المصرية التعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتدبير احتياجاتها من سيارات الإسعاف، وذلك في إطار زيادة أسطول سيارات الإسعاف بالهيئة طبقا لخطة الإحلال والتجديد، ولضمان استدامة وكفاءة منظومة الإسعاف.

وأخيرًا، اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم (36) بتاريخ 12/5/2026، والتي تتضمن: اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي عدد (66 + 53) عمارة بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وتعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، وكذا التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لعدد 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، فضلًا عن تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بـ(المراكز / المدن الجديدة والمحافظات)، بالإضافة إلى اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة بالمدن الجديدة (المرحلة الخامسة)، واعتماد ضوابط وشروط طرح الوحدات السكنية بنظام الايجار





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