مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، السادس والتسعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. وجاءت القرارات كالآتي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، السادس والتسعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات . وجاءت ال قرارات كالآتي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط ، و البحيرة ، و المنوفية ، و الإسكندرية ، و مطروح ، و الفيوم ، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. 2.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندو





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