مجلس مسلمي أوروبا واجهة خفية للإخوان في 28 دولة

كشفت الباحثة عائشة نصار أن مجلس مسلمي أوروبا يُدار من قبل الإخوان في 28 دولة بهدف اختراق المجتمعات الغربية، ضمن تداعيات إدراج المحاكم المصرية لـ35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب.

أكدت الباحثة المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية عائشة نصار أن مجلس مسلمي أوروبا لا يمثل هيئة اجتماعية مستقلة، بل يعمل كواجهة فوقية مباشرة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين داخل القارة الأوروبية. وأكدت أن هذا الكيان يعمل كذراع مدبر لتحركات التنظيم وأنشطته في الغرب، متخذاً من العمل الأهلي والمجتمعي ستاراً لإخفاء طابعه السياسي والأيديولوجي الحقيقي.

هيكلية عنقودية تنتشر في 28 دولة أوروبية

أوضحت عائشة نصار أن هذا المجلس يتفرع منه مئات الجمعيات والمنظمات التي تنتشر بشكل عنقودي في نحو 28 دولة أوروبية. وأشارت إلى أن هذه الهيكلية تتنوع بين مؤسسات عابرة للحدود تملك فروعاً متعددة تحمل الاسم نفسه، وأخرى مخصصة لكل دولة على حدة، مثل روابط واتحادات المسلمين الموجودة في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

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القيادة توجه أجندة اختراق المجتمعات الغربية

ولفتت الباحثة إلى أن التنظيم يعتمد هيكلية تشبه الكيان الأخطبوطي الضخم ذات الأذرع المتشعبة. موضحة أن القيادة العليا للمجلس تتولى مهمة توجيه المنظمات الفرعية لتنفيذ أجندة التنظيم الدولي، مع التركيز على استهداف اختراق المجتمعات الغربية. وأوضحت أن هذا التوجيه يهدف إلى زرع أفكار التنظيم تحت غطاء العمل الخيري والإغاثي.

تحذيرات من تضليل الرأي العام الأوروبي

حذرت عائشة نصار من خطورة الواجهات التابعة للجماعة التي تسعى إلى تضليل الرأي العام الأوروبي وإخفاء تبعيتها الأيديولوجية والتمويلية للتنظيم الأم. وأكدت أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى إقناع الجهات المعنية والمتابعين بطبيعة هذه الجمعيات، مما يسهل على التنظيم تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية دون مواجهة المراقبة المشددة.

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تداعيات قرار محكمة جنايات القاهرة

جاءت هذه التصريحات خلال حوار عائشة نصار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة. ناقشت الحوالية تداعيات قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا القرار يسلط الضوء على مدى ترابط هذه الشبكات داخل أوروبا.

الجمعيات كواجهة للأنشطة الإرهابية

شددت الخبيرة على أن العمل تحت ستار الجمعيات الأهلية ليس صدفة، بل هو جزء من خطة مدروسة من قبل التنظيم الدولي. وأوضحت أن هذه الجمعيات توفر غطاءً قانونياً واجتماعياً يُستخدم للتعامل مع المجتمعات المحلية والجهات الرسمية في الدول الأوروبية، مما يعقد مهمة كشف الحقائق وتعرية الأجندة الحقيقية لهذه الشبكات.