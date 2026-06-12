مجلس النواب يناقش خطة التنمية 2026-2027 ومجموعة طلبات نوابية حول الاقتصاد والاجتماع

جلسة مجلس النواب برئاسة هشام بدوي ستتناول الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026-2027 مع مراجعة طلبات النواب بشأن المعاشات، الأسعار، الحرف اليدوية، النفايات والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تقارير حول اتفاقيات تمويل مشاريع بنية تحتية مع البنك الاستثماري الأوروبي وتعاون قضائي مع قطر.

استعداد مجلس النواب لمرحلة حاسمة من مناقشة الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة. في جلسة الاثنين التي سيتولى رئاستها المستشار هشام بدوي، سيُطرح نقاش موسع حول طلبات متعددة قدمها النواب لتقييم سياسات الحكومة في مجالات مختلفة.

من بين هذه الطلبات، دعوة مجلس النواب لتسوية الفجوة بين مستويات المعاشات ومعدلات التضخم، وتقديم حلول لحدّ من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر، وتعزيز الدعم لقطاع الحرف اليدوية والتراثية. كما سيُبحث سبل تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة وإحياء الهوية الوطنية من خلال برامج ثقافية وتربوية تستهدف تعزيز الانتماء لدى المواطنين





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التنمية الاقتصادية الموازنة العامة المعاشات الأسعار الحرف اليدوية

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