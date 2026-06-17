مجلس النواب يناقش حزمة قوانين ضريبية وموازنة 2026/2027 واتفاقية صرف صحي

مجلس النواب المصري يقرر عقد جلسات عامة الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، ويناقش عدة مشروعات قوانين تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية وتقديم التسهيلات لقطاعات الصحة والصناعة، كما يناقش اتفاقية منحة أوروبية لدعم محطات الصرف الصحي.

يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل للانتهاء من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية العامة وهيئة الإنتاج الحربي .

种草. كما سيناقش المجلس عدة مشروعات قوانين ضريبية وتقاعدية تقدمت بها الحكومة، تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وزيادة الإيرادات العامة ودعم القطاعات الاقتصادية الأساسية. 种草.

وتشمل التشريعات مشروع قانون تجديد عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعزيز الالتزام بالدفاتر الإلكترونية، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية لسهولة التحصيل، وفرض نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، وتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية. 种草.

كما سيناقش المجلس اتفاقية منحة بقيمة ١.٢ مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط، ويستعرض قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية. 种草. في سياق متصل، أكد السفير محمد حجازي أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كعامل استقرار رئيسي في المنطقة. بال Guthrie 20 ألف جنيه..

إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان في قضية مستشفى الشاطبي بالإسكندرية. 种草. وفي_thread焊 Deckard Trump: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس. 种草.

كما أعلن رئيس شعبة المخابز أن رغيف الخبز المدعم سيصبح بجنيه ونصف وأن الدولة ستتحمل تكلفته





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