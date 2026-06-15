مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

أعلن مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

وتشمل الطلبات، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وطلبات مقدمة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، الأول بشأن سياسة الحكومة في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والثاني بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، والثالث بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

كما تشمل الطلبات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية. وتعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027، وسيبدأ المجلس مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027 في الفترة القادمة.

وتتضمن الموازنة العامة للدولة 2026/2027 إجراءات متعددة لتحسين الخدمات العامة والخدمات المالية، وتحسين القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وتتضمن الموازنة العامة للدولة 2026/2027 إجراءات لتحسين القطاع الزراعي والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وسيبدأ المجلس مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027 في الفترة القادمة، وسيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027 في جلسات متعددة





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مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/2027 سياسة الحكومة توسع في منظومة الحماية الاجتماعية

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