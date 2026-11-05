مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق العام لعام 2026/2027

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار ترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027 لـ3 أشهر لمواجهة آثار الأحداث في الشرق الأوسط.

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع القرار المقترح الخاص ب ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027. جاء هذا القرار الحيوي في ظل الظروف الراهنة والأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والتي تقتضي ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

ضوابط ترشيد الإنفاق العام والإجراءات التنفيذية

نص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد الدقيقة التي تسهم في ترشيد الإنفاق، حيث أشارت هذه الضوابط إلى أن أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية. وتطبق هذه القواعد لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، ما لم يصدر قرار بمد العمل به، مع التأكيد على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة للخدمات التي تقدمها أو للدور المنوط بها.

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ضمن هذه الإجراءات، أكدت الضوابط على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف. يتطلب ذلك التنسيق المسبق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء.

تأثيرات خفض الاستهلاك وترشيد الموارد الذاتية

أكد القرار أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها، بهدف تخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي تُستمد من وسائل الاقتراض المختلفة. كما شدد القرار على ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

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ألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. كما ألزم القرار كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. وحظرت الضوابط الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها الواردة في القرار، مع إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود مثل السولار والمازوت والبنزين لمدة 3 أشهر على الأقل.

خطة تنفيذية لخفض استهلاك الطاقة والمشاريع

مع إمكانية مد فترة الإجراء في حالة استمرار الأزمة، يجب وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%. على أن يتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء بتلك الخطة التنفيذية المقترحة، وتقييم الموقف تباعاً.

استثنى مشروع القرار من أحكامه وزارتي الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، لم تسري الأحكام على الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات الخاصة بعلاج العاملين وغير العاملين، والإعانات للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات لدعم السلع التموينية.

حظر الإنفاق على الدعاية والمؤتمرات والرحلات

فيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، نص مشروع القرار على حظر الصرف على تكاليف ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة. كما حظرت الأحكام الصرف على الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، ومنع الاشتراك في المؤتمرات داخل وخارج البلاد دون موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي.

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كما حظرت الضوابط الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات داخل وخارج البلاد. وبخلاف ما سبق، تم تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني "شراء السلع والخدمات". وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، وطلبت من الجهات ترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود الباب الرابع.