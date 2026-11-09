مجلس الشيوخ يناقش ملفات وزارتي الزراعة والأوقاف واستراتيجيات الاكتفاء الذاتي

مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد يناقش طلبات نيابية حول خطط وزارتي الزراعة والأوقاف لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين السلع وتنمية الأصول الوقفية.

يعقد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد ، جلسته العامة لمناقشة مجموعة من الطلبات الموجهة إلى وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والأوقاف، والتي تغطي ملفات حيوية تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المجتمعية. يركز النقاش على استيضاح السياسات الحكومية وآليات تنفيذ الخطط الاستراتيجية في قطاعي الزراعة والأوقاف، مما يعكس أولوية تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه المؤسسات العامة.

يبدأ جدول الأعمال بمناقشة طلب مقدم من النائب محسن البطران، بالإضافة إلى أكثر من عشرين عضواً من أعضاء المجلس، يهدف إلى استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق ببيان خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. يسعى هذا الطلب إلى فهم الآليات المعتمدة لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتوفير الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد في البنود الأساسية.

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استراتيجيات وزارة الزراعة للأمن الغذائي

كما يتضمن جدول الأعمال طلباً مكملاً للنائب جمال أبو الفتوح، ومؤيداً من أكثر من عشرين عضواً، يستفسر من خلاله عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. يبرز هذا البند أهمية تنويع مصادر التغذية الحيوانية ضمن منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتقييم الأداء الحكومي في ضمان استقرار العرض من هذه المنتجات الأساسية.

يستعرض المجلس أيضاً طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، والمؤيد من أكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دور وزارة الزراعة في تحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي. يأتي هذا الطلب في ظل حالة العزوف الملاحظ عن العمل بالقطاع، مما يستدعي طرح حلول استراتيجية لجذب الكفاءات الشابة وضمان استدامة القوة العاملة في هذا الركن الاقتصادي الحيوي.

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تطوير منظومة الأسمدة ودعم المزارعين

في سياق تحسين البيئة الإنتاجية الزراعية، يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب أحمد الحمامصي، ومؤيداً من أكثر من عشرين عضواً، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها. يهدف هذا الطلب إلى تقييم مدى نجاح الوزارة في خفض تكاليف الإنتاج من خلال دعم المزارعين، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المحلي وتحقيق العائد الأمثل للمستثمرين في الأرض.

تتوسع النقاشات لتشمل دور وزارة الأوقاف، حيث يناقش المجلس طلب النائب محمد حمزة، ومؤيداً من أكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للواعظ والأئمة. يسلط هذا الطلب الضوء على جهود وزارة الأوقاف لبناء كوادر دينية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع ونقل الرسائل الدينية بشكل متوازن، مما يعزز الانسجام الاجتماعي.

إدارة الأصول الوقفية وتنمية المجتمع

ختاماً، تشهد الجلسة مناقشة طلب النائب هشام مجدي، ومؤيداً من أكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية. يركز هذا الطلب على دور صندوق الوقف في تعظيم الأثر التنموي لهذه الأصول، مما يعكس اتجاه الوزارة نحو تحويل الوقف من كيان خيري تقليدي إلى محرك اقتصادي واجتماعي مستدام يدعم التنمية الشاملة في البلاد.