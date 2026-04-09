مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك ويدعم الاستثمار الصناعي

أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات لدعم الاقتصاد، شملت تعديلات على قانون الجمارك لتسهيل التجارة والاستثمار، والموافقة على مشروعات تنموية جديدة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثمانين، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة. شملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بهدف دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، وتعزيز الاستثمار ات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تهدف التعديلات إلى تحفيز القطاع الصناعي، وتوفير التكنولوجيا المتطورة من خلال تسهيل استيراد الآلات والمعدات اللازمة، وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، وتشجيع تجارة الترانزيت. كما تشمل التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق لتعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية لتقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، مع التأكيد على عدم ملاحقة المستثمرين جنائياً في حال ارتكاب تابعيهم لجرائم تهريب جمركي إلا إذا ثبت علمهم وتورطهم. تتضمن التعديلات أيضاً منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتخفيض الضريبة الإضافية، وإطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات، وإلزام المستوردين باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية، ومنح إعفاءات جمركية لمصانع السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية، وهي إحدى مؤسسات البنك الدولي، والتي تساهم في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية. كما وافق المجلس على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة 'إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي'، المتخصصة في تصنيع الأثاث، داخل الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي. يهدف المشروع إلى تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 610 آلاف قطعة، وتوفير نحو 500 فرصة عمل، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي. أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني





