مجلس النواب يناقش مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يستأنف مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية لضبط الأسواق، من خلال استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، ووضع إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة، مما يرفع كفاءة الأسواق ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.

يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يناقش مشروع قانون هام يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال وال اقتصاد الوطني. يركز مشروع القانون المقدم من الحكومة على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وهو تشريع حيوي يهدف إلى تنظيم الأسواق وضمان العدالة بين مختلف الجهات ال اقتصاد ية. يهدف هذا التشريع إلى تزويد جهاز حماية المنافسة بصلاحيات أوسع وأدوات أكثر فعالية لضمان سلامة سير العمليات ال اقتصاد ية.

من أبرز ملامح المشروع استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية الموجهة للأشخاص الاعتبارية، مما سيسرع من وتيرة معالجة أي ممارسات غير مشروعة في السوق. سيساهم هذا الإجراء في تحقيق الردع اللازم بكفاءة أكبر، متجاوزًا الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. تطمح الحكومة من خلال هذا القانون إلى بناء إطار تشريعي شامل يرتكز على حماية المنافسة. هذا الإطار سيعمل على رفع كفاءة الأسواق بشكل عام، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تقوم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين في السوق. يستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، مع التركيز بشكل خاص على المواد المتعلقة بعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تؤكد هذه المواد على ضرورة ضمان استقلالها المالي والإداري والفني، وهو أمر جوهري لضمان حياديتها وفعاليتها في أداء مهامها الرقابية. تنطلق فلسفة هذا القانون من التزام الدولة الراسخ بضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن بيئة تنافسية عادلة. يتماشى هذا مع ما نصت عليه المادة (27) من الدستور، والتي تشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من أي تشويه أو انحراف قد يؤثر على سيرها الطبيعي. تسعى فلسفة القانون إلى تطوير شامل لمنظومة حماية المنافسة، بحيث تنتقل من كونها مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى نظام رقابي متكامل. يهدف هذا التحول إلى التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مما يعزز قدرة الدولة على تنظيم الأسواق بفعالية دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي. يولي المشروع اهتماماً خاصاً بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية. يتم ذلك من خلال وضع آلية واضحة للإخطار والفحص المسبق قبل إتمام الصفقات الاقتصادية الكبرى. الهدف من ذلك هو منع نشوء أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة الحرة أو تحد من فرص دخول أطراف جديدة إلى السوق، مما يضمن ديناميكية السوق وتنافسيته. لتعزيز موثوقية العمل الرقابي، يتضمن القانون ضمانات هامة لتعزيز استقلال العاملين بالجهاز الرقابي. يشمل ذلك تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل يضمن حياديتهم ونزاهتهم في أداء مهامهم. كما يتبنى المشروع مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، من خلال اقتراح إنشاء لجنة عليا مخصصة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. ستضمن هذه اللجنة توافق سياسات الدولة مع مبادئ المنافسة الحرة، ومنع أي امتيازات غير مبررة لكيانات معينة على حساب غيرها، مما يعزز العدالة الاقتصادية. من الجدير بالذكر أن مناقشة هذا القانون تأتي في ظل اهتمام برلماني متزايد بقضايا الاقتصاد، كما ظهر في النقاشات السابقة حول تعافي الجنيه المصري ودوره في تعزيز الثقة الاقتصادية وتخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى النقاشات المتعلقة بتأثير الأحداث العالمية على أسعار الطاقة والاقتصاد المصري، مثل فتح مضيق هرمز. هذه النقاشات تعكس وعي البرلمان بأهمية اتخاذ تشريعات تساهم في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني





