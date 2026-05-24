مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء مركزين للذكاء الاصطناعي والدعم النفسي والاجتماعي، ويوجه بتطبيق ضوابط الامتحانات

Education News

University Of AlexandriaAI CenterMental Health Center
📆5/24/2026 2:54 PM
📰ElBaladOfficial
مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم وافق على إنشاء مركزين للذكاء الاصطناعي والدعم النفسي والاجتماعي، وسيعمل المركزان على تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية داخل المجتمع الجامعي، وتوفير قناة آمنة ومستدامة للدعم النفسي، والكشف المبكر عن الضغوط والاضطرابات النفسية. كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بتطبيق ضوابط الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة داخل اللجان، بما يضمن انتظام وحسن سير العملية الامتحانية، وسيتم منع دخول الطلاب إلى اللجان بعد بدء توزيع أوراق الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من مجلس الجامعة.

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم على إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للذكاء الاصطناعي، في إطار دعم منظومة تكنولوجي بارك. وسيتولى المركز وضع وتنفيذ آليات عمل تخدم إنتاج مخرجات بحثية وتطبيقية من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز إنصات للدعم النفسي والاجتماعي بجامعة الإسكندرية، لخدمة منتسبي الجامعة وأسرهم. وسيكون المركزين منصة رائدة في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية داخل المجتمع الجامعي، وتوفير قناة آمنة ومستدامة للدعم النفسي، والكشف المبكر عن الضغوط والاضطرابات النفسية. وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة داخل اللجان، بما يضمن انتظام وحسن سير العملية الامتحانية.

وسيتم منع دخول الطلاب إلى اللجان بعد بدء توزيع أوراق الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من مجلس الجامعة

