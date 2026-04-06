مجلس الشيوخ يوافق على مقترح لمعالجة أزمة نقص العملات المعدنية

وافقت اللجنة ال اقتصاد ية ب مجلس الشيوخ على مقترح شامل لمعالجة أزمة نقص العملات المعدنية الصغيرة، والتي باتت تمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين وتعيق المعاملات اليومية البسيطة. خلال المناقشات الموسعة، تم استعراض أبعاد المشكلة، مع التركيز على الأسباب الجذرية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة. أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في ارتفاع تكلفة إنتاج العملات المعدنية مقارنة بقيمتها الاسمية، ويعزى ذلك إلى الاعتماد على معادن مستوردة مثل النحاس.

هذه التكلفة المرتفعة فتحت الباب أمام ممارسات غير قانونية، مثل جمع العملات وصهرها للاستفادة من خاماتها، مما يهدد استقرار النظام النقدي ويعرقل سير المعاملات التجارية. لم تقتصر المشكلة على التأثيرات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيل الخدمات الأساسية، وخاصة في قطاع المواصلات والأنشطة التجارية الصغيرة، مما يتطلب تدخلًا عاجلاً وشاملاً لوضع حلول فعالة. \في إطار مواجهة هذه الأزمة، كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تخفيف حدة المشكلة وتوفير السيولة اللازمة في السوق. من بين هذه الإجراءات، طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تسهيل التعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للفئات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل مكونات العملات المعدنية الحالية، من خلال استخدام سبائك أقل تكلفة، مما يضمن أن تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى من تكلفة إنتاجها، وبالتالي الحد من ظاهرة صهر العملات وتقليل الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها. لم تقتصر الحلول على الجانب النقدي فقط، بل شملت أيضًا تعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، وخاصة في قطاع المواصلات الذي يعتمد بشكل كبير على العملات المعدنية. أوصت اللجنة بضرورة تعميم أنظمة الدفع الرقمي وتيسير استخدام البطاقات الذكية لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية في المعاملات اليومية. \في ختام المناقشات، أكدت اللجنة على أهمية هذه الإجراءات في استعادة التوازن في سوق النقد وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الموارد المالية للدولة ومنع استغلال العملات المعدنية في أنشطة غير مشروعة. المقترح لا يتضمن أي خطط لإلغاء عملة الجنيه، بل على العكس، يتضمن الإجراءات التي تضمن توافر العملات المعدنية بشكل كافٍ ومنتظم في البنوك والأسواق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات المعدنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة المشكلة من جذورها، وضمان توفير عملات معدنية كافية، وتعزيز الثقة في النظام النقدي، وتحسين تجربة المواطنين في معاملاتهم اليومية





