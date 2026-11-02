مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية، مما يضمن تعويضات شاملة للمصابين وأسر الشهداء في حالات العجز المستديم أو الوفاة.

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي ، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين الموافق لـ18 يناير 2014، على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم (14) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى توضيح آليات صرف التعويضات المالية للمستحقين في الحالات التي يتطور فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو يؤدي إلى وفاة المصاب.

آليات تحديد العجز وصرف التعويضات المالية

ينص التعديل الجديد على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود. ويتم ذلك بحسب الأحوال، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة فقط لضمان العدالة في توزيع الموارد المالية للصندوق.

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كما ينص التعديل بوضوح على أن يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيا أو كليا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. وهذا الإجراء يهدف إلى توحيد المعايير الطبية والقانونية المستخدمة في تقييم إصابات المشاركين في العمليات الأمنية والعسكرية، مما يضمن دقة النتائج وحقوق المستفيدين.

جدل حول صياغة الجهة المخولة بالتقييم الطبي

تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب هشام بدوي بتعديل عبارة "الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة" لتصبح "الجهة الطبية بالقوات المسلحة"، لا سيما إن الأخيرة هي المقصودة منعا لأي لبس قد ينتج عن استخدام عبارة "الجهة العسكرية" بما قد يفهم منه شمول جهات عسكرية أخرى غير متخصصة طبيا. وقد أثار هذا النقاش جدلا حول الدقة القانونية والمهنية المطلوبة في تحديد هوية الجهة المسؤولة عن التقييم.

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من جانبها، أوضحت النائبة راندا مصطفى، أن استخدام عبارة "الجهة العسكرية" أكثر دقة، مشيرة إلى أن المناقشات كشفت عن وجود جهات متعددة داخل القوات المسلحة تختص بتحديد العجز ونسبته، بخلاف الجهات التابعة للشرطة. وأكدت النائبة أن الصياغة الحالية تحافظ على الشمولية اللازمة لضمان عدم استبعاد أي جهة مختصة ضمن الهيكل العسكري القائم.

توضيحات رسمية ودور وزارة الدفاع في التطبيق

بدوره، أوضح اللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هناك أكثر من جهة مختصة بتحديد المرض أو العجز ونسبته، وكذلك تحديد العلاقة السببية، وفقا لطبيعة كل حالة. وأكد اللواء خالد شهدي أن هذا التنوع في الجهات المختصة يعكس تعقيد الحالات الطبية والقانونية المرتبطة بالعمليات الحربية والإرهابية، مما يستدعي مرونة في التطبيق لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام الدعم المالي والطبي المقدم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، مما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويؤكد التزام الدولة برعاية ذوي البلاء. كما تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان معالجة سريعة وعادلة للحالات الإنسانية المعقدة.