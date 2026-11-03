مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية

رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي يحيل سبعة مشاريع قوانين تقدم بها أكثر من عُشر الأعضاء لدراسة حوكمة الكربون والعدالة والتراث الثقافي.

أحال المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، سبعة مشاريع قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات البرلمانية المعتادة لضمان مراجعة دقيقة للنصوص المقترحة قبل عرضها على كامل الهيئة.

تطوير الإطار القانوني للكربون والاقتصاد الأخضر

يشمل الملف الأول مشروعين متعلقين بموضوع البيئة والطاقة، حيث تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر. كما تم إحالة مشروع آخر مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وذلك إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.

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وفي سياق متصل، أُرسل مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا أيضًا، لكنه يركز تحديدًا على تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت. يُحال هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطبيق معايير بيئية صارمة على القطاع الصناعي.

تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمالة

يركز أحد المشاريع المهمة على الجانب الاجتماعي والقانوني، حيث تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة. سيتم دراسة هذا المشروع في لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها. يُحال هذا النص التشريعي إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحمي حقوق الفئات العاملة غير المستقرة.

دعم المشروعات الصغيرة والتراث القومي

فيما يتعلق بالاقتصاد والمشروعات الصغيرة، تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يُحال هذا التعديل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة لتحسين بيئة الأعمال.

وأخيرًا، تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بإصدار قانون التراث الثقافي. يهدف هذا التشريع الجديد إلى حماية وصيانة الإرث الحضاري للمصر، ويخضع لمراجعة اللجان المختصة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والمحلية للحفاظ على الهوية الثقافية للأمة.