مجلس الوزراء يناقش قضايا الاقتصاد والطاقة والتوترات الإقليمية في اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك التطورات الاقتصادية، جهود تعزيز الطاقة المتجددة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية. كما ناقش المجلس قرارات لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات للمواطنين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة. بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، معرباً عن تمنياته للجميع بالخير ودوام الاستقرار.

استعرض رئيس الوزراء عدداً من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، بما في ذلك اجتماع استعرض فيه الرئيس موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء. كما أشار إلى اجتماع آخر تناول أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهات الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص. تناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على دور البنك المركزي المصري في تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ. تم التأكيد على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات. وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، بعد إعلان التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأشاد بالجهود المصرية في الوساطة، مؤكداً على دعم مصر لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة، وصولاً للسلام الدائم والتعايش السلمي. كما أشار إلى توجيهات الرئيس بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية، والحفاظ على مخزون آمن من الأدوية، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على سرقة التيار الكهربائي، ورقمنة منظومة تداول السلع. \ ناقش رئيس الوزراء أيضاً عدداً من الأنشطة التي قام بها خلال الأسبوع، بما في ذلك ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للأزمات، والتوصيات الصادرة عنها، والتي تضمنت تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة ثلاثة أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وتفعيل قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع. كما تحدث عن الجولة التفقدية التي قام بها في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، مؤكداً على دعم الحكومة للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وتعزيز منظومة التصدير. أكد رئيس الوزراء على أهمية دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التوازن في الأسعار، من خلال توفير السلع في السوق المحلية. تم الإعلان عن إصدار مجلس الوزراء لـ 13 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأسبوعي، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. تضمنت القرارات نجاحات في ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في عدد كبير من المنشآت الصحية، ومد ساعات عمل المحلات والمقاهي بمناسبة أعياد شم النسيم، ومد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء. هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. \ في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق الأهداف المرجوة من القرارات والإجراءات المتخذة. كما أكد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات وتقييمها بشكل دوري، لضمان تحقيق النتائج المرجوة. تم التأكيد على أهمية الشفافية والإفصاح عن المعلومات، لتمكين المواطنين من متابعة أداء الحكومة والمشاركة في عملية التنمية. يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، ويبرهن على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين. يعكس هذا الاجتماع أيضاً حرص الحكومة على متابعة القضايا الهامة التي تهم المواطنين، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. تسعى الحكومة جاهدةً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى التعليم والصحة. تعتبر هذه الجهود جزءاً من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع المجالات





