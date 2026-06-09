مجلس الطفولة يتخذ إجراءات عاجلة بعد فيديو لأخبرت الأم طفليها بوفاة الأب وهو حي

في أحدث تطورات القضايا الأسرية، أخذ المجلس القومي للطفولة والأمومة خطوات سريعة بعد انتشار مقطع فيديو صادم يظهر أم تخبر طفليها بوفاة والدهما رغم أنه على قيد الحياة خلال زيارتهم لمقبرة. شهد الفيديو حالة من الغضب والانفعال من الأم بسبب خلافات أسرية. تولى المجلس المتابعة الفورية وأحال الشكوى إلى الجمعية الشريكة في الإسكندرية لإجراء بحث اجتماعي ونفسي، كما تم توجيه الأم إلى جلسات إرشاد أسري. تؤكد هذه الواقعة على أهمية حماية الأطفال من التداخل في الخلافات الأسرية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية. يستمر المجلس في متابعة نفسية واجتماعية للطفلين للتأكد من سلامتهما.

توجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بمتابعة واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقطع فيديو يظهر طفلين مع والدتهما في إحدى المدافن، حيث أخبرت الأم طفليها بوفاة والدهما رغم أنه على قيد الحياة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين وصون حقوقهما.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه فور رصد الواقعة عبر الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000)، تمت إحالة الشكوى إلى الجمعية الأهلية الشريكة بمحافظة الإسكندرية لإجراء البحث الاجتماعي والنفسي必要، في إطار دور المجلس في متابعة البلاغات المتعلقة بالأطفال وتوفير الحماية والدعم المناسب. وأكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تواصلوا مع الأم، والتي أفادت بأنها قامت بتصوير المقطع خلال زيارتها للمدافن برفقة طفليها لإحياء الذكرى السنوية لوفاة والدها، مؤكدة أن تصرفها جاء نتيجة حالة غضب وانفعال وسوء حالتها النفسية بسبب الخلافات الأسرية بينها وبين والد الطفلين.

وتبين من المتابعة أن الطفلين ملتحقان بإحدى الحضانات ولا يعانيان من أي مشكلات صحية أو سلوكية ظاهرة. ووجهت رئيسة المجلس الأم بالانتظام في جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه التربوي لتعزيز وعيها بأساليب التربية الإيجابية، وتوعيتها بخطورة إقحام الأطفال في الخلافات الأسرية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة ومسؤولة خاصة فيما يتعلق بالمحتوى المرتبط بالأطفال. وأكد المجلس استمرار المتابعة النفسية والاجتماعية للطفلين عبر خط نجدة الطفل (16000) للتأكد من عدم وجود آثار نفسية Wickert، وضمان توفير الدعم اللازم بما يحقق مصلحتهما الفضلى





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