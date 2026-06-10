مجلس الشيوخ يناقش سبعة اقتراحات لتطوير الطرق والبنية التحتية في المحافظات

تعقد لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ جلسة لمناقشة مجموعة من الاقتراحات البرلمانية الهادفة إلى تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية في عدة محافظات، بما في ذلك تحسين الطرق الإقليمية والدولية، وإحلال الكباري، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، ومراجعة الاشتراطات البيئية للمصانع، ضمن مبادرة حياة كريمة لتحقيق تنمية شاملة

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ب مجلس الشيوخ ، اجتماعها اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، لمناقشة سبعة اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، تتعلق بتطوير شبكات الطرق و البنية التحتية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات التنموية في المحافظات، بحضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية المعنية.

تهدف هذه الاقتراحات إلى تحسين حركة النقل والربط المروري، ودعم النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ستناقش اللجنة اقتراح النائب إسلام محمد الفيشاوي بشأن رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود - السادات. كما ستبحث اقتراح النائب عمر أحمد عمر محمد زايد بإنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس في محافظة الجيزة.

وسيناقش الأعضاء اقتراح النائب عبد الفتاح محمد أحمد الشحات لاستكمال المشروعات التنموية في صعيد مصر ضمن مبادرة حياة كريمة، وشمول جميع مراكز محافظة قنا بمشروعات المبادرة. ستنظر اللجنة أيضًا في اقتراح النائب محمد وجيه محمد لإحلال وتجديد كوبري الوقف على مصرف محلة بشر بقرية أم حكيم بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وكوبري أبو عوض بالمركز ذاته، وكوبري ترعة المثنية بشبراخيت. كما ستبحث اقتراحًا لتوصيل خدمة الصرف الصحي بقرى مجلس قرية محلة قروي التابعة لمركز شبراخيت.

إضافة إلى اقتراح النائبة رانيا عبد الدين إبراهيم حنفي لمراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بمصانع الأعلاف لتحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم النشاط الصناعي. ستناقش أيضًا اقتراح النائب باسل محمد عادل إبراهيم لتطوير البنية التحتية والطرق بمحافظة كفر الشيخ، بما في ذلك إعادة رصف وتطوير طريق محلة القصب - دفرية - مطوبس، وطريق قرية منية المرشد بمركز مطوبس، والطريق الرابط بين قرى مركز دسوق، وطريق عزبة فرج - دمنكة التابع لمركز دسوق.

وأخيرًا ستبحث اللجنة اقتراح النائب تيسير محمود ذهني لإصلاح وتطوير الطريق الدولي مطوبس - السلوم نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم النقل والتجارة وربط المحافظات الساحلية بالشبكة القومية للطرق





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