مجلس الشيوخ يناقش قضايا الشباب والرياضة وتعديل قانون التأمينات

جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري تركز على مناقشة سياسات الحكومة بشأن الشباب والرياضة، بما في ذلك مواجهة المراهنات الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، والاستعداد للألعاب الأوليمبية 2028، بالإضافة إلى استعراض تعديلات على قانون التأمينات.

يشهد مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، يوم الأحد القادم جلسة عامة حافلة بالمناقشات الهامة التي تركز بشكل أساسي على قضايا الشباب و الرياضة ، بالإضافة إلى استعراض بعض التعديلات المقترحة على قانون التأمينات .

تأتي هذه الجلسة في إطار اهتمام المجلس المستمر بتطوير القطاع الرياضي والشبابي، ومعالجة التحديات التي تواجههما، ووضع السياسات المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من طاقات الشباب وقدراتهم. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مستفيضة حول آليات تطوير مراكز الشباب، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

كما ستتناول الجلسة موضوع البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، وتقييم النتائج التي تحققت، ووضع خطط استعدادية مكثفة للدورة القادمة التي ستُعقد في عام 2028، بهدف إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. وتعد مناقشة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية من أبرز القضايا التي ستطرح على بساط البحث في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. حيث سيستعرض النواب سياسة الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وما تتخذه من إجراءات للحد من آثارها السلبية على الشباب والمجتمع.

وتأتي هذه المناقشة في ظل تزايد انتشار هذه المنصات، وتأثيرها على سلوك الشباب، وضرورة وضع ضوابط تنظيمية صارمة للحد من مخاطرها. وسيقوم النواب بمناقشة الإجراءات الوقائية والتوعوية التي يمكن اتخاذها لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان على المراهنات، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بها. كما سيتم بحث سبل التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لمكافحة هذه الظاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المجلس طلبات أخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، وتوفير الدعم المالي والإداري اللازم لها، وتأهيل الكوادر العاملة فيها. ويهدف المجلس من خلال هذه المناقشات إلى إيجاد حلول عملية وفعالة لتطوير القطاع الرياضي والشبابي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق منفصل، من المقرر أن تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب موضوع الصرف الزراعي في واحة سيوة، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لدعم القطاع الزراعي، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

وسيتم خلال المناقشة استعراض التحديات التي تواجه المزارعين في سيوة، فيما يتعلق بمشكلة الصرف الزراعي، وما تسببه من أضرار للمحاصيل الزراعية، وتدهور الأراضي. كما سيتم بحث المطالبات بإنشاء غابة شجرية في سيوة، بهدف خلق فرص استثمارية صناعية، وتوفير فرص عمل للشباب. ومن المتوقع أن تسفر المناقشة عن توصيات هامة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في سيوة، وتطوير البنية التحتية للصرف الزراعي، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

وبالتزامن مع ذلك، يشهد البنك الأهلي وبنك مصر إقبالاً كبيراً على شهادات الادخار الجديدة بعائد مرتفع، والتي تم إطلاقها مؤخراً. وقد أعلنت البنوك عن تفاصيل الشهادات الجديدة، والتي تتميز بعائد تنافسي، وفترة استحقاق محددة. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تهنئته للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكداً أن سيناء ستظل رمزاً للصمود والعزة والكرامة





