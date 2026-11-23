أعاد مجلس إدارة شركة إنفيديا جينسن هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي بعد استقالته القصيرة بسبب فضائح، في خطوة تؤكد ثقته بقدرته على قيادة الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي.

أعاد مجلس إدارة شركة إنفيديا Nvidia جينسن هوانغ Jensen Huang إلى منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعد مرور 11 يوماً فقط على استقالته المثيرة للجدل. جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة في عالم الشركات التكنولوجية الضخمة لتؤكد ثقة مجلس الإدارة الكامل في قدرة المؤسس على قيادة الشركة، التي تُعدّ عملاقاً رئيسياً في سباق الولايات المتحدة نحو الهيمنة التكنولوجية على الصين.

ظروف الاستقالة والعودة السريعة

كانت عودة هوانغ ممكنة بفضل حملة ضغط واسعة شملت موظفين سابقين وحاليين، وشركاء تجاريين، ومساهمين في الشركة، أطلقوا شعاراً للمطالبة بإعادته للقيادة. ورغم أن مجلس الإدارة لم يبدي في البداية أي اهتمام بإعادة هوانغ إلى منصبه بعد فضيحة العلاقات الشخصية التي دفعته للاستقالة، إلا أن الموقف تغير تماماً بعد تقييمات جديدة.

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أعلن المجلس أن قرار استعادة هوانغ "يصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء"، مشيرين إلى أنه لا يزال الشخص الأنسب لقيادة الشركة في مرحلتها الحالية، مما أثار دهشة المتابعين لسرعة التراجع عن قرار العزل الأولي.

الخلفية الشخصية والحياتية للمدير

وُلد جينسن هوانغ في تايوان عام 1963، وانتقل مع عائلته إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة عندما كان في التاسعة من عمره. أكمل تعليمه العالي حيث تخرج كمهندس كهربائي من جامعة ولاية أوريغون Oregon State University، وحصل لاحقاً على درجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة ستانفورد Stanford University.

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التقى هوانغ بزوجته، لوري ميل Lori Merryl، في الكلية عندما كانا شريكين في المختبر، وتزوجا في عام 1985، أي قبل ثماني سنوات من تأسيس شركة إنفيديا Nvidia. لديهما ابنة وابن هما ماديسون Madison وسبنسر Spencer، ويعملان حالياً في مناصب عليا داخل الشركة، مما يعكس تكاملاً عائلياً وإدارياً في هيكل الشركة.

على الرغم من شهرته بارتداء السترة الجلدية السوداء ونهجه المرح مع المستثمرين، عمل هوانغ لسنوات على بناء صورة عامة تركز على اهتمامه الكبير بعائلته، مجسداً ما يُعرف بـ"الحلم الأمريكي" في ريادة الأعمال والنجاح التقني.

الدور الاستراتيجي لشركته في سوق التقنية

تُعدّ شركة إنفيديا ثاني أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتُسيطر بشكل شبه كامل على سوق الرقائق الإلكترونية المتخصصة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كان تأسيس الشركة قد بدأ بتركيز على رقائق ودوائر الكمبيوتر المستخدمة في الألعاب، قبل أن تتوسع بشكل هائل لتصنع الرقائق الرئيسية المحركة لتقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تضم قائمة عملاء إنفيديا أكبر الشركات التقنية والاقتصادية في العالم، وتشمل جوجل Google، وميتا Meta، وأمازون Amazon، ومايكروسوفت Microsoft، وسبيس إكس SpaceX، وتيسلا Tesla، وأوبن إيه آي OpenAI، وأنثروبيك Anthropic. تنفق هذه العملاق جميعها مبالغ طائلة للحصول على أحدث منتجات الشركة، مما يجعل هوانغ عنصراً محورياً في اقتصاديات التكنولوجيا العالمية.

المكانة السياسية والنفوذ العالمي

يتمتع جينسن هوانغ بنفوذ واسع النطاق في مراكز السلطة السياسية العالمية، حيث كان محط اهتمام كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump والرئيس الصيني شي جين بينغ Xi Jinping. وقد شهد صعوده المهني جمع ثروة تقدر بنحو 200 مليار دولار في وقت سابق من العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات Bloomberg Billionaires Index، قبل أن تنخفض إلى حوالي 105 مليارات دولار بعد الأحداث الأخيرة.

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في قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في البيت الأبيض، اختير هوانغ من بين مجموعة مكونة من 42 شخصاً ليقف بجانب الرئيس، إلى جانب إيلون ماسك Elon Musk، مما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربطه بالحكومة الأمريكية وقدرته على التأثير في السياسات التقنية.

وصف ستيفن ويت Stephen Witt، مؤلف كتاب "آلة التفكير" The Thinking Machine، هوانغ بأنه رائد تكنولوجي على غرار الراحل ستيف جوبز Steve Jobs، ونسب إليه الفضل في ابتكار أجهزة الذكاء الاصطناعي كما نعرفها اليوم. ومع ذلك، أشار ويت إلى أن هوانغ شخصية "متطلب" و"لامع للغاية"، لكنه يمتلك أيضاً "مستوى من الغطرسة" و"مستوى من خداع الذات"، وفقاً للسير الذاتية الصادرة عنه.

أسباب الاستقالة والفضائح الشخصية

بدأت الأزمة الشخصية التي هزت سوق الأسهم العالمية عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز New York Times في 29 أكتوبر/تشرين الأول تقارير تفيد بعلاقة هوانغ بأليس هوانغ Alice Huang، وهي سيدة أعمال مرتبطة بشركة ميغاسبيد Megaspeed التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. ادعى مسؤولون أمريكيون أن هذه السيدة هي عميلة للمخابرات الصينية، وهو ما أثار جدلاً أمنياً كبيراً.

اعترف هوانغ بخيانته لزوجته واعتذر عن إيذاء عائلته، لكن الموقف تفاقم بإبلاغ عن علاقة غرامية ثانية مع كيمبرلي باول Kimberly Powell، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية التي عملت في شركة إنفيديا لمدة 18 عاماً. دفع هذا الإعلان مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع عاجل، أعقبه إعلان استقالة هوانغ من منصبه.

بعد مرور 11 يوماً على استقالته، أعلن مجلس الإدارة أن عودته "تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء"، مشيرين إلى ثقته فيه كشخصية مناسبة لقيادة الشركة في هذا الوقت الحاسم من المنافسة التكنولوجية العالمية بين الولايات المتحدة والصين.