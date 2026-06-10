مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الهوية الوطنية ويوافق على خطة التنمية الاقتصادية

ناقش مجلس الشيوخ المصري عددا من الاقتراحات البرغبية التي تركز على تطوير الأنشطة الطلابية وترسيخ القيم التعليمية والهوية الوطنية، كما وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أربعة اقتراحات برغبة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم التعليمية والثقافية في الجامعات المصرية.

تركز الاقتراحات على تطوير الأنشطة الطلابية، وتنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الطلاب، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الفنية داخل المؤسسات التعليمية. كما تناول أحد الاقتراحات إقامة ندوات توعوية لطلاب المدارس والجامعات والشباب في الأندية للتعريف بترشيد استهلاك الطاقة، بينما اقترح آخر إعداد استراتيجية قومية تعليمية للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة. في نفس السياق، وافق مجلس الشيوخ نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمنعددا من المشروعات ومبادرات التنمية.

كما sickle فيلم إذما ليحقق إجمالي إيرادات يتجاوز 23 مليون جنيه بعد أربعة عشر يوما من عرضه، مما يعكس نجاحه التجاري وجاذبيته للجمهور. هذه الأحداث تشير إلى تركيز legislature على قضايا التعليم والهوية والاقتصاد، مع تسليط الضوء على الإنجازات الثقافية والفنية





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مجلس الشيوخ الهوية الوطنية خطة التنمية الطاقة الأنشطة الطلابية

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