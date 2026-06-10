مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم البنية التحتية والطاقة المتجددة والإسكان والترويج السياحي

شهد اجتماع مجلس الوزراء presided over by الدكتور مصطفى مدبولي الحصول على موافقات مهمة لتخصيص الأراضي لمشروعات الصرف الصحي والتنموية، وتعديل قواعد الطاقة المتجددة لإدراج بطاريات التخزين، واستمرار جولات معرض كنوز الفراعنة في الولايات المتحدة، وتعزيز خدمات الإسعاف، وتحديث سياسات الإسكان الاجتماعي بما في ذلك أسعار الوحدات وصيانتها وطرحها للإيجار.

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية ، والتنمية العمرانية، ومشروعات الطاقة المتجددة ، وتحسين خدمات الإسعاف و الإسكان الاجتماعي ، بالإضافة إلى استمرار الترويج للآثار المصرية عالميًا عبر جولات معرض كنوز الفراعنة .

وتندرج هذه القرارات ضمن جهود الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت القرارات تخصيص أراضٍ للدولة مملكة خاصة لاستخدامها في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات تنموية في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، ومشروعات صندوق تحيا مصر.

كما شملت الموافقة على تعديل القواعد التنظيمية لانتفاع الأراضي بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بإضافة مشروعات بطاريات التخزين لاستقرار الشبكة القومية وضمان استيعاب الطاقات المتجددة، مع تحديد مقابل حق الانتفاع بنسبة لا تقل عن 2٪ من الطاقة المتاحة سنويًا من هذه البطاريات. واستمراراً للدعاية السياحية، وافق المجلس على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة بعد انتهاء عرضه في روما، حيث سيتنقل إلى متحف دي يونج في سان فرانسيسكو من يوليو 2026 إلى يناير 2027، ثم إلى متحف كيمبل في فورت وورث من مارس إلى سبتمبر 2027.

وفيffield الإسعاف، وافق المجلس على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتجديد الأسطول وضمان استدامة الخدمة. كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية في مشروعات بورفؤاد وتعديل الحدود القصوى للأسعار لمتوسطي الدخل، والتعاقد مع شركة التعمير لإدارة وصيانة 200 ألف وحدة社会性 السكنية





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