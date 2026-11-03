مجلس النواب يحال اتفاقيات تمويل بنية تحتية وصحة وتعليم للجان المختصة

مجلس النواب يحال خمس اتفاقيات تمويل دولية لتطوير الكهرباء والصحة والمياه والتعليم للجان المختصة لدرستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، عدداً من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية الهامة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس. ويأتي هذا الإجراء في ضوء التقارير التي تقدمت بها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن هذه الوثائق. وتهدف الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام مناقشتها ودراستها بشكل مفصل من قبل النواب المختصين. كما يهدف هذا الإجراء إلى إعداد التقارير اللازمة اللازمة بشأنها تمهيداً لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة وفقاً للدستور والقانون.

إحالات تطوير شبكة الكهرباء والطاقة

تضمنت الإحالات الخمس اتفاقيات وقراراتاً جمهورية تتعلق بقطاعات حيوية في حياة المواطنين. ومن بين هذه القطاعات قطاع الكهرباء والطاقة الذي يحظى بأولوية كبيرة في خطط التنمية. شملت الإحالات الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة. يأتي ذلك كجزء من برنامج "نوفي" الذي يركز على التنمية المستدامة.

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وتم إصدار القرار الجمهوري رقم 336 لسنة 2026 بشأن هذا المشروع الهام. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الإحالات اتفاقاً حكومياً بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي. يغطي هذا الاتفاق مشروع "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر". وقد صدر القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2026 المعتمد لهذا الاتفاق. يستهدف هذا المشروع بشكل رئيسي دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء في البلاد.

يعمل المشروع على تطوير البنية التحتية للطاقة لضمان استقرار التيار الكهربائي. كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية والمنزلية. وهذا الدعم التقني والمالي يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

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دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

في سياق جهود الدولة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إحالة اتفاق تمويل المرحلة الجديدة. يغطي هذا الاتفاق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. تم التوقيع على هذا الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد صدر القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2026 المعتمد لهذا التمويل.

تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية في ضوء الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التطوير. يهدف الاتفاق إلى دعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل المزيد من المواطنين. يعكس هذا الإجراء التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.

يسهم هذا التمويل الفرنسي في تعزيز القدرات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية. كما يدعم تدريب الكوادر الطبية والتمريضية لتحسين مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية. هذا الدعم الخارجي يأتي تزامناً مع الخطط المحلية لبناء منظومة صحية متكاملة وفعالة.

مشاريع تحلية المياه والتعليم

شملت الإحالات أيضاً قطاع المياه حيث تم الموافقة على منح لمشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة". يُعد هذا المشروع أحد أبرز مشروعات محور المياه المنبثقة عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي". وتم تمويل المشروع من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط. وقد صدر القرار الجمهوري رقم 373 لسنة 2026 المعتمد لهذا المشروع.

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يأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تنويع مصادر المياه المتاحة. يعزز المشروع الاعتماد على حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتحلية المياه. يهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتأمين احتياجات السكان من المياه النظيفة. هذا التوجه يصب في خدمة الأمن المائي الوطني ويضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

في قطاع التعليم، تضمنت الإحالات اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف هذا الاتفاق إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية. ستكون اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية كجزء من هذا المشروع. صدر القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 2026 المعتمد لهذا الاتفاق التعليمي.

من المقرر أن تتولى اللجان النوعية المختصة دراسة الاتفاقيات والتمويلات المحالة إليها بدقة. ستركز هذه اللجان على بحث أهدافها وأوجه الاستفادة المرجوة منها للمجتمع المصري. سيتم إعداد تقارير مفصلة حول هذه الاتفاقيات وعرضها على المجلس للعرض والمناقشة. يهدف هذا الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب إلى متابعة الاتفاقيات الدولية.

يركز المجلس على التأكد من أن هذه الاتفاقيات تخدم أولويات التنمية الوطنية بشكل فعلي. كما يضمن أن الخدمات المقدمة للمواطنين تتحسن بشكل ملموس علىground. هذا النهج يضمن الشفافية والمساءلة في التعامل مع الالتزامات الدولية للدولة. ويعزز الثقة بين institution التشريعية ومؤسسات التنفيذ في تحقيق التنمية المستدامة.