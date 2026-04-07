مجلسي النواب والشيوخ: تمويلات البتلو خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي وتمكين الاقتصاد

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتمويلات الجديدة للمشروع القومي للبتلو، مؤكدين على أهميتها في تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الأمن الغذائي، وتمكين الاقتصاد الوطني. وشددوا على دور المشروع في دعم صغار المربين والمرأة والشباب في الريف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التمويلات الجديدة للمشروع القومي للبتلو تمثل تحركًا مدروسًا من الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة تحديات ارتفاع أسعار اللحوم، مشددين على أن هذا الملف بات أولوية تشريعية و اقتصاد ية في ظل الضغوط العالمية على سلاسل الإمداد. وأوضحوا أن دعم صغار المربين وشباب الخريجين يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قائم على تعظيم الموارد المحلية وتحقيق التوازن في الأسواق. النائب أحمد جابر: دعم مباشر للأمن الغذائي وضبط الأسواق.

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ضخ تمويلات جديدة في المشروع القومي للبتلو يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن زيادة أعداد الماشية تسهم بشكل مباشر في رفع المعروض من اللحوم والألبان، وهو ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من التقلبات في السوق. وأشار إلى أن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف دعم صغار المربين وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على المواطن من خلال توفير منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة. النائبة نجلاء العسيلي: تمكين اقتصادي حقيقي للريف والمرأة. من جانبها، شددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن المشروع القومي للبتلو لم يعد مجرد مبادرة إنتاجية، بل أصبح أداة فعالة لتمكين المرأة والشباب داخل الريف المصري، عبر توفير فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام للأسر. وأوضحت أن هذه التمويلات تسهم في إعادة إحياء القرى اقتصاديًا، وتعزز فرص التحول إلى مشروعات صغيرة ناجحة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. النائب أحمد سمير: تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني. بدوره، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في تمويل مشروع البتلو يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية في قطاع اللحوم، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية قوية تدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل. شهد المشروع القومي للبتلو تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لزيادة أعداد الماشية وتوسيع نطاق المستفيدين. هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد. البرنامج يركز على دعم صغار المربين وشباب الخريجين، من خلال توفير التمويل اللازم لشراء العجول والأبقار، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح المشاريع. كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة اللحوم والألبان المنتجة محليًا، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين. الجهات المعنية بالمشروع، بما في ذلك وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستفيدين. هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المحلية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتحقيق أقصى استفادة من المشروع. الاهتمام المتزايد بمشروع البتلو يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على الإنتاج المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. هذا التوجه يساهم في تعزيز الأمن القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية. المسؤولون يؤكدون على أهمية استمرار الدعم للمشروع وتوسيعه ليشمل مناطق جديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات للمربين، وتحسين البنية التحتية اللازمة لنجاح المشروع، مثل توفير الأعلاف والمياه والخدمات البيطرية. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. التوسع في المشروع القومي للبتلو يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، وخلق مجتمعات مستدامة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. المشروع يحظى بدعم واسع من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مما يعزز فرص نجاحه وتحقيق أهدافه. المواطنون والمربون يعبرون عن تفاؤلهم بالمستقبل، ويؤكدون على أهمية هذه المبادرة في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد





