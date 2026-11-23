مجلس الأمن القومي الليبي يدين الهجوم الأوكراني على ميناء بنغازي الذي أسفر عن غرق جزئي لسفينة روسية وإصابة عشرة أشخاص، مع تأكيد الحفاظ على السيادة وحق الرد.

أكد مجلس الأمن القومي الليبي ، أن الهجوم الذي استهدف ميناء بنغازي باستخدام زوارق مسيرة يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وحرمة مياهها الإقليمية، مشدداً على أن ليبيا تحتفظ بكل حقوقها في الرد حسب القانون الدولي.

تفاصيل الهجوم وسفينة بنغازي الروسية

أشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مباشر للسفينة الروسية بواسطة زوارق أوكرانية مسيرة، ما أدى إلى انقلابها وغرقها جزئياً.

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أظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية آثاراً للدخان والحطام بالقرب من موقع رسو السفينة، بينما أفادت مصادر طبية لـ RT بأن الحادث أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، من بينهم ليبيين وروس، بجروح طفيفة.

كما تحدثت مصادر عسكرية ليبية لـ RT عن تعرض سفينة تجارية أخرى ترفع علم مالطا لهجوم مماثل بواسطة زورق مسيرة قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تنقذ القوات البحرية الليبية طاقمها.

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موقف ليبيا وسيادته الإقليمية

أوضح المجلس أن الواقعة تؤكد خطورة تنفيذ أي أنشطة عسكرية في المنطقة دون تمثيل الدولة الليبية بحكومتها ومؤسساتها الشرعية، معتبراً ذلك تدخلاً غير مقبول.

وشدد البيان على تمسك ليبيا بكامل حقوقها وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها من أي استنزاف.

أضاف البيان أن القيادة العامة تعمل على تأمين الاستعدادات والتعبئة العسكرية اللازمة لصيانة السيادة الليبية ومنع وقوع اعتداءات مماثلة مستقبلاً.

تحقيقات وملاحقة المسؤلين

أعلنت السلطات في شرق ليبيا التوجه نحو إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد مصدره والجهة المسؤولة عنه.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير عن مطالبة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بإجراء تحقيق دولي شامل في الهجمات التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

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وقد اعترضت القوات الليبية أكثر من عشرين زورقا مسيرة في محيط المدينة، فيما يواصل المجلس متابعة التحقيقات ودراسة تداعيات الحادث.

رسائل سياسية وحماية المصالح

حمل البيان رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشعب الليبي دفع فاتورة باهظة جراء الحروب، ولن يسمح بتحويل أراضيه إلى مسرح لصراعات دولية.

أكد المجلس أن ليبيا لن تدع مناطقها تستنزف مقدراتها أو تهدد استقلال قرارها السياسي والعسكري رغم الظروف الراهنة.

يأتي هذا التصعيد تزامنا مع تقارير تتهم أوكرانيا بتنفيذ العمليات عبر زوارق مسيرة، بينما تؤكد ليبيا على ضرورة احترام الحدود المائية والبرية لسياستها الحيادية.