مجلس الوزراء يصدر قراراً بتطبيق حافز الجدارات للمعلمين بقيمة تصل إلى 4000 جنيه

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتمكين المعلمين المتميزين من حافز مالي شهري يصل إلى 4000 جنيه بداية من أكتوبر، ضمن جهود تطوير التعليم في مصر.

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته الرسمية على إقرار نظام حافز الجدارات للمعلمين العاملين في قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني و الأزهر الشريف. يهدف هذا القرار إلى تحفيز الفئات المتميزة من الكوادر التعليمية من خلال منحهم حافزا ماليا شهريا، حيث تبلغ القيمة القصوى للحافز 4000 جنيه، بينما يضمن القرار ألا تقل القيمة الدنيا التي يتلقاها المستفيد عن 500 جنيه شهريا.

آليات تطبيق الحافز المالي للمعلمين

يتمثل الجانب الإجرائي للقرار في تفويض سلطة التصرف في المبالغ المالية المخصصة لهذا الحافز لمدير المدرسة أو شيخ المعهد، وذلك بحسب طبيعة المؤسسة التعليمية ونوعها. يبدأ سريان هذا النظام الجديد اعتبارا من الأول من أكتوبر لكل عام دراسي، على أن يستمر تطبيقه لمدة تسعة أشهر، مما يضمن استمرار التحفيز طوال الفترة الزمنية الرئيسية للنشاط التعليمي.

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الأطر القانونية والمؤسسية المنضوية

ينطبق هذا الحافز بشكل مباشر على المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بالإضافة إلى الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التعليمية التي يشملها هذا التشريع. هذه الإطار القانوني يضمن التوحيد بين المنظومتين التعليمية الرسمية والأزهرية في معايير التميز والمكافأة.

ضوابط الاستحقاق والالتزامات المطلوبة

يشترط القرار أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن باب الأجور وتعويضات العاملين، وأن يكون متميزا في أدائه الوظيفي وقد ساهم بشكل فعلي في تطوير أداء المدرسة. يجب على المعلم استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص داخل الفصل الدراسي، مع ألا تقل أيام العمل الفعلية له عن 18 يوما في الشهر، وأن لا يقل تقدير الكفاية الخاص به عن درجة "كفء" في العام السابق.

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الشروط الاستثنائية لاستبعاد المعلمين

وضع القرار ضوابط صارمة لاستبعاد بعض الفئات من المستفيدين، حيث يحرم من الحافز المعلم الذي صدر بحقه جزاء بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف. كما يستبعد المعلمون الموقوفون عن العمل بشكل كلي من الحصول على هذا الحافز، مما يعكس تركيز القرار على الانضباط الوظيفي والالتزام التام بالتعليمات.

الأثر المستهدف على قطاع التعليم

يأتي هذا القرار في إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية من خلال ربط المكافآت بالإنجاز والالتزام، مما يعزز من روح المنافسة الشريفة بين المعلمين. تهدف هذه الخطوات إلى رفع جودة المخرجات التعليمية من خلال تحفيز المعلمين على بذل المزيد من الجهد في تحسين أدائهم والتزامهم بالحضور والكفاءة المهنية.