مجلس مسلمي أوروبا وإدراجه في القائمة الإرهابية المصرية بتاريخ 5 سنوات

إدراج مجلس مسلمي أوروبا و34 كيانا في القائمة الإرهابية المصرية لمدة 5 سنوات بناءً على تقارير تربطه بالإخوان، مع تفصيل لتاريخ تأسيسه من مدريد 1984.

أدرجت الحكومة المصرية مجلس مسلمي أوروبا ، بالإضافة إلى 34 كيانا و36 فردا، ضمن قائمتها الرسمية للكيانات الإرهابية والمجموعات المحظورة. يستمر هذا التصنيف لمدة خمس سنوات، مما يعكس توجها قويا في السياسة الخارجية المصرية تجاه التنظيمات التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي.

يشمل هذا الإجراء القانوني فروعا مختلفة تابعة للمجلس في أوروبا، كما يمتد ليشمل أفرادا محددون تم تحديدهم كأعضاء أو قيادات مؤثرة داخل الهيكل التنظيمي. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد النقاش الأوروبي حول طبيعة هذه المؤسسات وعلاقاتها الخارجية.

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تاريخ التأسيس وتحركات مدريد 1984

بدأت مسيرة المجلس بتأسيس "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" في عام 1989، حيث شارك في تأسيسه 19 منظمة إسلامية مختلفة. انتقل المقر الرئيسي للاتحاد من المملكة المتحدة إلى بروكسل في عام 2007، ثم تم تغيير الاسم الرسمي إلى "مجلس مسلمي أوروبا" في عام 2020.

يربط المؤرخون والباحثون بداية هذا المشروع المؤسسي الكبير باجتماع تاريخي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد في أغسطس عام 1984. جمع هذا الاجتماع مسؤولين وقادة من مؤسسات إسلامية تابعة لأكثر من عشرة دول أوروبية، بهدف مناقشة مستقبل العمل الإسلامي في القارة وآليات تنسيق الجهود بين هذه الكيانات المختلفة.

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رواية أحمد الراوي ودراسات هودسون

يصف أحمد الراوي، وهو من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بالاتحاد لاحقاً، اجتماع مدريد في عام 1984 كنقطة انطلاق أساسية للعمل المؤسسي الإسلامي على المستوى الأوروبي. وأشار إلى أن النقاش انتقل من الأنشطة المحلية المنعزلة إلى التفكير في بناء شبكة أوروبية موحدة ومنظمة.

تؤكد دراسة صادرة عن معهد هودسون الأمريكي في 11 سبتمبر 2023، بعنوان "الدور الإسباني في مأسسة جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا"، أن اجتماع مدريد كان محطة محورية أسست للفكرة التي أُعلن عنها رسمياً في نوفمبر 1989. واستندت الدراسة إلى شهادات ووثائق مع شخصيات مرتبطة بالاتحاد.

التقارير النمساوية والهيكل التنظيمي

يربط تقرير صادر عن مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا عام 2021، بعنوان "البنى الأوروبية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين"، بين اجتماع مدريد وتطور الهيكل التنظيمي لاحقاً. يشير التقرير إلى سلسلة لقاءات سابقة مع مؤسسات في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا.

تضمنت الشبكة التنظيمية التي تم رصدها من قبل هذه التقارير عدة مؤسسات أوروبية عابرة للحدود. ومن بين هذه المؤسسات "منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا" (FEMYSO) الذي تأسس عام 1996 ويضم حالياً 30 منظمة في 21 دولة.

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مؤسسات الفقه والتعليم والتمويل

تضمن الهيكل المؤسسي للمجلس أيضاً "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (ECFR) الذي تأسس عام 1997 لاختصاصه بالقضايا الفقهية وإصدار الفتاوى. كما تضمن "مؤسسة أوروبا تراست" (Europe Trust) التي تأسست في بريطانيا عام 1996 وتعمل في المجالين الخيري والتمويلي المرتبط بالمؤسسات الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، تأسس "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" (IESH) في فرنسا عام 1990، وتركز أنشطته على التعليم الشرعي وتكوين الأئمة. كما ظهر "المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة" (EFOMW) في عام 2006 لتنسيق أنشطة المؤسسات النسائية. تعتمد هذه الهيكلية على جمعيات وطنية في دول مثل إيطاليا وسويسرا والنمسا لتسهيل التواصل المحلي.