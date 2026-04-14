مجلس الدولة يوضح صلاحيات الجهات الإدارية في الرقابة على مؤسسات المجتمع الأهلي

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على حق الجهات الإدارية في دخول مقرات مؤسسات المجتمع الأهلي، مع تحديد ضوابط للرقابة والمساءلة.

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ب مجلس الدولة على حق ممثلي الجهات الإدارية في الدولة، الذين يتم تحديدهم بقرار من الوزير المختص، في دخول مقرات مؤسسات المجتمع الأهلي وفروعها، وذلك بعد إخطار مسبق. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم الدعم الفني، ومتابعة الأنشطة، والاطلاع على السجلات، وفحص الأعمال من النواحي الإدارية والمالية والفنية، للتأكد من التزامها بأحكام القانون . وشددت الجمعية على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد الشروط اللازمة لدخول ممثلي الجهات الإدارية إلى المقرات، مع التأكيد على ضرورة تعاون الجمعيات ومجالس إداراتها مع هؤلاء الممثلين لإنجاز مهامهم. ومع ذلك، استثنت الجمعية حالة الدخول بناءً على شكوى رسمية، حيث يحق للممثلين الدخول دون الحاجة إلى إخطار مسبق. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة على مؤسسات المجتمع الأهلي ، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها. يهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

من جانب آخر، أشارت الجمعية إلى أن الأنشطة التي تدخل ضمن أغراض الجمعيات وتمارسها كيانات أخرى، سواء كانت أشخاصًا اعتبارية أو غير ذلك، تخضع لرقابة الجهة الإدارية، حتى لو لم تتخذ هذه الكيانات إجراءات التأسيس وفقًا للقانون. يجب على هذه الكيانات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون. وتضمن ذلك التأكد من أن جميع الأنشطة التي تمارسها هذه الكيانات تتماشى مع الأهداف واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الجمعية سلطة المحكمة المختصة في التعامل مع الحالات التي تتعارض مع أحكام القانون. حيث يمكن للمحكمة، بناءً على طلب الجهة الإدارية أو أي ذي صفة، أن تقرر حل مجلس إدارة الجمعية إذا تعذر على الجهة الإدارية متابعة أعمالها وفحصها، وفقًا للمادة (30) من القانون. كما يمكن للمحكمة أن تحل الجمعية وتعين مصفياً لأموالها في حالة عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار والقانون الحالي. هذه التدابير تهدف إلى ضمان التزام الجمعيات بالقوانين، وحماية حقوق الأعضاء والمجتمع بشكل عام.

يعكس هذا القرار التزام مجلس الدولة بتنظيم عمل مؤسسات المجتمع الأهلي، وتوفير إطار قانوني واضح وفعال لعملها. يهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها الحيوي في المجتمع، وضمان خضوعها للرقابة والمساءلة. من خلال تحديد آليات واضحة للدخول إلى المقرات، وتوضيح نطاق الرقابة، وتحديد صلاحيات المحكمة، يوفر القرار أداة مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل مؤسسات المجتمع الأهلي. كما يساهم في حماية هذه المؤسسات من أي تدخل غير مبرر، ويضمن استمرارها في تقديم خدماتها للمجتمع بكفاءة وفعالية. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مدني قوي ومستقل، قادر على المساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. القرار يوضح أهمية التعاون بين الجهات الإدارية ومؤسسات المجتمع الأهلي، من أجل تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالمجتمع.





