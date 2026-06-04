مجلس الوزراء يوافق على ترقيات الموظفين وتمديد وقف ضريبة الأطيان واتفاقيات بترولية جديدة

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم على عدة قرارات تشمل ترقية الموظفين المدنيين، وتمديد وقف ضريبة الأطيان لسنة إضافية لدعم الزراعة، والموافقة على أربع اتفاقيات بترولية باستثمارات 53 مليون دولار، وتخصيص أراضي للطاقة المتجددة والصناعة، ومد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية.

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الرابع والتسعين، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس عدة قطاعات حيوية. شملت القرارات ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتمديد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لدعم القطاع الزراعي، والموافقة على أربع اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات تقدر بنحو 52.97 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية.

فيما يخص ترقية الموظفين، وافق المجلس على مشروع قرار يقضي بترقية الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقاً للمدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي. تسري الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظفين بأقدميتهم بعد الترقية، على ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفياً واحداً. ويستحق الموظف المًرقى الأجر الوظيفي الجديد أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وفي سياق دعم القطاع الزراعي، وافق المجلس على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية، وذلك في إطار التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة. يهدف القرار إلى تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، مع تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي.

كما نص مشروع القانون على عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة. على صعيد قطاع الطاقة، وافق المجلس على أربع اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، والفيروز الأرضية بشمال سيناء، وحقل عسران بالصحراء الشرقية.

تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 52.97 مليون دولار وحفر 6 آبار كحد أدنى، بالتعاون مع شركات عالمية مثل كايرون إيجيبت دلتا ليمتد، وأي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وبرينكو شمال سيناء للبترول. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في مشروعات طاقة متجددة.

وفي السياق نفسه، تم تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في التخصصات المطلوبة.

كما اعتمد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ووافق على منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية لمدة 15 عاماً، وذلك في إطار جهود تطوير النقل البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية





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مجلس الوزراء ترقية الموظفين ضريبة الأطيان اتفاقيات بترولية مشروعات طاقة

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