مجلس الشيوخ يحيل 4 طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي إلى لجنة الزراعة

أحال مجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي إلى لجنة الزراعة، ورفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد يوم الاثنين 23 نوفمبر.

قرر المستشار عصام الدين فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري. جاء القرار بعد إحالة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق باستيضاح سياسات الحكومة وخطط وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتركز الطلبات على ملفات مرتبطة بالأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي، وقد أحالها مجلس الشيوخ إلى لجنة الزراعة لمناقشتها، ومناقشة تعقيب وزير الزراعة عليها، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها.

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إحالة طلبات الأمن الغذائي إلى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ الطلبات الأربعة إلى لجنة الزراعة، لتتولى مناقشتها وإعداد تقرير يتضمن ما تنتهي إليه. ويشمل قرار الإحالة مناقشة تعقيب وزير الزراعة على هذه الطلبات، بما يربط بين مطالب النواب والرد الرسمي من الوزارة.

ويعكس هذا المسار اهتمام المجلس بالملفات المرتبطة بتوفير الغذاء وتعزيز قدرة الإنتاج المحلي، إذ تتناول الطلبات سياسات الحكومة وخطط وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار واحد، وهو ما يسمح للجنة بالنظر في الملفات بصورة متكاملة.

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طلبات النواب حول الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية والأسمدة

قدم النائب محسن البطران وأكثر من 20 عضوا طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. ويستند الطلب إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وطلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من 20 عضوا مناقشة دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج وتوفير المعروض من المنتجات الغذائية.

كما تناول طلب النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من 20 عضوا خطط الوزارة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي، في ظل تراجع الإقبال على الأنشطة الزراعية، وما يتطلبه ذلك من سياسات لتشجيع الشباب على الانخراط فيه.

أما طلب النائب أحمد الحمامصي وأكثر من 20 عضوا فيتعلق بتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، مع دعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

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موعد استئناف الجلسات وخطوات ما بعد الإحالة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الاثنين الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، بعد أن رفع المستشار عصام الدين فريد الجلسة الحالية. ويعني ذلك أن الطلبات المحالة ستنتظر دراسة لجنة الزراعة قبل عرض نتائجها على المجلس.

وتتمثل الخطوة التالية في قيام لجنة الزراعة بمناقشة الطلبات الأربعة مع وزير الزراعة، ثم إعداد تقرير بشأنها. وبذلك يصبح التقرير المرتقب أساسا لمتابعة سياسات الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية وتحفيز الشباب وتطوير منظومة الأسمدة.