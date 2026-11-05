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Economy

مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات مرنة لترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة التحديات الإقليمية

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مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات مرنة لترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة التحديات الإقليمية
مجلس الوزراء · محمد عادل · ترشيد الإنفاق
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مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات حازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في المباني الحكومية بنسبة 20 و30%، مع تأكيد عدم التأثير على المنازل.

أكد المستشار محمد عادل ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة قد أقرت بالفعل حزمة من التدابير والإجراءات المرنة والصارمة ل ترشيد الإنفاق الحكومي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بهدف التعامل الجاد والفعال مع التداعيات السلبية المحتملة للتوترات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والوقود الحكومي

وجه المتحدث باسم مجلس الوزراء رسالة اطمئنان حاسمة وواضحة لجميع المواطنين، مؤكدًا بشكل قاطع أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والإنارة تستهدف المقرات والمباني الحكومية بنسبة محددة تبلغ 20% فقط. وشدد المستشار محمد عادل بشكل قوي على عدم وجود أي نية أو توجه من قبل الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن المنازل أو البيوت المصرية، مما يضمن استمرار راحة المواطنين في منازلهم دون أي انقطاع.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبرز قرارات خطة الترشيد الحكومية تكمن في خفض استهلاك الإنارة والكهرباء في كافة الجهات والمقرات الحكومية بنسبة 20%. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود السيارات والمركبات التابعة لها بنسبة لا تقل عن 30%، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء المالية والنفقات التشغيلية.

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تأجيل المشاريع كثيفة الاستهلاك للوقود

وأوضح المستشار محمد عادل أنه من المقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، والتي تشمل مواد مثل السولار والمازوت والبنزين، استثنائياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب تطورات الأوضاع الإقليمية. يأتي هذا القرار الحيوي لضمان توفير حيز مالي كافٍ لمختلف السيناريوهات المحتملة التي قد تنتج عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

مؤشرات النمو الاقتصادي وقطاعات أخرى

في سياق اقتصادي متسلسل، تحدث البنك الدولي عن توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%. وفي قطاعات أخرى، سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 120 جنيهاً للبيع يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، كما وصل سعر الدولار إلى مستويات جديدة في البنوك.

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