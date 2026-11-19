يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة حول استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، مع توصيات بإنشاء هيئات متخصصة.

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر. وقد أعدت هذه الدراسة النائب أحمد أبو هشيمة، وهي نتاج تعاون مشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية و الاستثمار ، ومكتبي لجنتي الدفاع و الأمن القومي ، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. تهدف المناقشات إلى عرض توصيات علمية دقيقة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للقرارات الاقتصادية في البلاد.

تفاصيل إنشاء الهيئات الاقتصادية الجديدة

أوصت الدراسة المقدمة بإنشاء قانون خاص بتأسيس مجلس توجيه اقتصادي ومكتب برنامج وطني للتحليلات الاقتصادية ووحدات تحليل متخصصة داخل الوزارات والجهات الاقتصادية. يحدد هذا القانون البنية التحتية للتبعية ويكفل للمكتب الاستقلال الفني الكامل في مناهجه ومخرجاته، مع تحديد علاقة هذه المنظومة بالكيانات القائمة لضمان التكامل ومنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجية المهام. كما تؤكد التوصيات على صون استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، مع بقاء مخرجات المنظومة كمدخلات استرشادية موثقة تدعم عملية اتخاذ القرار.

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قواعد تبادل البيانات والتحكم السيادي

تضمنت التوصيات تنظيم تبادل البيانات اللازمة لعمل المنظومة بين الجهات الحكومية بما يتجاوز البيانات المجمعة مجهولة الهوية، مع تحديد دقيق لغرض التداول وفئات البيانات المشمولة والجهات المخولة بالاطلاع ومستوياتها. يضمن ذلك ضمانات الحفظ والمحو، مع احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسؤوليتها عنها، وتبادل الحد الأدنى اللازم منها دون تكرار نسخها. كما أوصت اللائحة التنفيذية بتنسيق الإطار الوطني لحوكمة البيانات وتصنيفها حسب حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشر وصلاحية الوصول إلى السجل الأصلي.

دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

أوصت الدراسة بتعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة بوصفه الإطار الوطني لحوكمة استخدام هذه التقنية، والتزام المنظومة بمعاييره. شملت التوصيات استكمال الإطار الوطني المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي بتصنيف التطبيقات وفق مستويات المخاطر، وتحديد المسؤولية البشرية عن القرارات التي تدعمها. كما نصت على مراجعة الأنظمة بعد تشغيلها وتعديلها أو وقفها متى ظهرت فيها أخطاء جوهرية، وإتاحة بيئات تجريبية تنظيمية تحت إشراف الجهات المختصة لضمان السلامة.

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البنية التحتية لمنصات التحليل الوطنية

شملت التوصيات تطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات بيانات مشتركة وفق معايير موحدة، مع استضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة استضافة سيادية داخل مراكز بيانات حكومية. أكد التقرير على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان جاهزية الشبكات ومراكز البيانات المرخصة، واستناد حصر السعة الفائضة في مراكز البيانات الحكومية إلى بياناته. كما دعت إلى إثبات الخطة التنفيذية لقائمة موحدة للمنصات تبين الركيزة التي تخدمها والمرحلة التي تبدأ فيها، مع استيعاب منصة التحليل القطاعي والمكاني لركيزة الاقتصاد الأخضر.

التطبيق التدريجي وبناء القدرات البشرية

دعت التوصيات إلى تطبيق النموذج مرحليًا بالبدء بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية والتنبؤ الآني بالتضخم، ثم مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، والتوسع التدريجي وفق نتائج التقييم. شمل الأمر تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترصد المخاطر الاقتصادية والمالية وتحاكي السيناريوهات، مع ضمانات سلامة النماذج وتدريجها حسب مخاطر كل أداة. ركزت التوصيات أيضًا على الاستثمار في بناء القدرات البشرية ببرامج تأهيل تشمل القيادات والمتخصصين، وعقد شراكات مع الجامعات لنقل المعرفة، وإعداد دراسات جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة التأسيس الكاملة.