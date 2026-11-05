مجلس الوزراء يوافق على قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي لعام 2026/2027

مجلس الوزراء يوافق على قرار لترشيد الإنفاق العام في الموازنة الجديدة لعام 2026/2027، ويتضمن خفض استهلاك الكهرباء والكهرباء والوقود الحكومي لمواجهة الآثار الاقتصادية الإقليمية.

وافق مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، بشكل رسمي على مشروع القرار الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام. يستهدف هذا القرار جميع الجهات الحكومية الداخلة ضمن هيكل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية المختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط الموارد المالية في ظل الظروف الحالية والأحداث الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا القرار استجابة لضرورة إعادة ترتيب أولويات المصروفات لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة من هذه الأزمة الإقليمية.

آليات تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي

يحدد مشروع القرار ضوابط وقواعد صارمة تسري على كافة موازنات الأجهزة الإدارية والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية. تشمل هذه القواعد أيضًا الهيئات العامة الاقتصادية لضمان توحيد المعايير المالية. يظل سريان هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، ما لم يتم إصدار قرار رسمي بمد تلك المدة. يجب أن تظل هذه القواعد غير مؤثرة على قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات الأساسية والمهام المنوطة بها بشكل طبيعي. تركز الآليات على التأجيل الفوري للصرف على أي احتياجات لا تصنف ضمن الضرورة القصوى والطارئة.

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التعامل بالنقد الأجنبي وتجميد المصروفات

يلزم هذا القرار كافة الجهات الحكومية بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية، وتحديداً قطاع التمويل وإدارة الدين، للترخيص بأي صرف بالمكون الأجنبي. يجب أن تتم هذه العمليات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة. يحظر اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات تحت أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة دون تنسيق مسبق. يجب عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء قبل اعتمادها النهائي. يؤكد القرار أهمية توجيه كافة الجهات الحكومية للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتغطية جانب من احتياجاتها. يهدف ذلك إلى تخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة والتي تأتي عبر وسائل الاقتراض المختلفة.

خفض استهلاك الطاقة والوقود في القطاع الحكومي

ألزم القرار كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة عشرين بالمائة مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. كما طلب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة. يجب على الجهات المعنية حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا للأغراض المخصصة لها تمامًا. يتم أيضًا إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود مثل السولار والمازوت والبنزين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. يجب تقديم خطة تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة عشرين بالمائة والوقود بنسبة ثلاثين بالمائة لهذه المشروعات.

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استثناءات الدعم الصحي والامن القومي

لا تسري أحكام القرار على وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والجهات المقدمة للخدمة الطبية والرعاية الصحية. يشمل الاستثناء أيضًا أغراض الأمن القومي والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة في موازنات الجهات. تستثني القواعد الإعانات المخصصة للعاملين والمعاشات الضمانية وبرامج تكافل وكرامة. تشمل الاستثناءات كذلك المخصصات المالية لدعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض كميات استيراد القمح. يجب الالتزام بترشيد استهلاك المواد البترولية والغاز ومشتقاتها شهريًا وفقًا للنسب المحددة.

حظر الإنفاق على الدعاية والمؤتمرات

يحظر القرار الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والاستقبالات وشئون العلاقات العامة في جميع الجهات الحكومية. يمنع الصرف أيضًا على الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية. يحظر الاشتراك في المؤتمرات داخل أو خارج البلاد دون موافقة مسبقة، كما يمنع إيجار الخيام والكراسي. يتجمد بنسبة عشرين بالمائة على الأقل باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى في الباب الثاني. يحظر الصرف على الجوائز والأوسمة في الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.