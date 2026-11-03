مجلس وزراء الإعلام العرب يعزز الدعم للقضية الفلسطينية في القاهرة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أهمية تكثيف الجهود الإعلامية العربية لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الخطاب الإعلامي المقنع خلال اجتماعات المكتب التنفيذي في القاهرة.

أكد السفير أحمد رشيد خطابي ، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال ب جامعة الدول العربية ، خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الـ23 للمكتب التنفيذي ل مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بالقاهرة، على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإعلامية العربية لدعم القضية الفلسطينية. وشدد خطابي على الحاجة الماسة إلى تبني خطاب إعلامي مقنع ومنفتح على مكونات الرأي العام الدولي، بما يواكب التأييد المتزايد لهذه القضية المشروعة على الساحة العالمية.

موقف الإعلام العربي والدعم الدولي

جاءت هذه التصريحات في خرق صارخ لأحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، حيث ندد خطابي بالانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين واستهداف سلامتهم. رحب السفير أحمد رشيد خطابي بالحضور في جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أبرز القضايا التي تدارستها اللجنة الدائمة للإعلام العربي خلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي كانت في مقدمتها الدعم الإعلامي المكثف للقضية الفلسطينية.

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حملات رقمية ومقاربات استراتيجية

أوضح أن قطاع الإعلام والاتصال، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، أطلق مؤخرًا حملة إعلامية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة، شملت بث سلسلة من الأفلام القصيرة عن القدس الشريف ومقدساتها، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، والتي سجلت مشاهدات قياسية. وأكد خطابي ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب، بدءًا من الاستراتيجية الإعلامية العربية 2030، وصولًا إلى برنامج الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة وخطة الإعلام البيئي.

إطار قانوني ومكافحة التضليل

دعا إلى تعميم الخطة التنفيذية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج التعليمية العربية والمعاهد والكليات المتخصصة، إسهامًا في احتواء خطاب التضليل والتمييز والكراهية. وأشاد بالتعاون الذي أبدته الدول الأعضاء التي بادرت إلى تزويد قطاع الإعلام والاتصال بمقترحاتها، والتي من شأنها أن تشكل إضافة جوهرية لتأسيس رؤية عربية متكاملة وشاملة في المجال الإعلامي.

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تنظيم الإعلام الرقمي والتعاون الدولي

أشار إلى وجود حاجة ملحة لإعداد دليل عربي استرشادي للإعلام في قضايا الإرهاب والخطة التنفيذية المشتركة لمكافحة الإرهاب للفترة من 2023 إلى 2027، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. كما تم التطرق إلى مشروع إطار قانوني لتنظيم الإعلام الرقمي ومشروع إطار قانوني استرشادي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي، لتعزيز الضوابط المهنية.

تطوير الحوكمة وجودة الإنتاج

فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع شركات الإعلام الدولية، أشار خطابي إلى أن هذا الموضوع نوقش بعمق داخل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، حيث جرى التأكيد على أهمية الخطة العملية لدعم عمل فريق التفاوض مع هذه الشركات. وشدد على أن نجاح هذا المسار يظل رهينًا ببلورة إرادة جماعية واضحة ومتماسكة ومتفق عليها، مع تقديم الدعم الكامل لفريق التفاوض واتحاد إذاعات الدول العربية.

مستقبل الجوائز والإجراءات التنفيذية

قدم خطابي خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت على رعايتها وحرصها على تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي، مرحبًا بمشروع استحداث مجلس أمناء لها. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستقوم بتعميم مشروعي اللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي على الدول الأعضاء، ليُعهد إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القيام بهذه المهمة وفق الأنظمة المعمول بها.