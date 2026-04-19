مجلس النواب يعيد تشكيل قواعد التعامل مع تعاطي المخدرات في الوظائف الحكومية

تتجه أنظار البرلمان المصري نحو تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف، لمعالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيقه، وذلك من خلال أربعة مقترحات تشريعية جديدة تركز على التدرج العلاجي، مراجعة الأثر التشريعي، ضمانات قانونية، وضبط إجراءات التحليل والتظلم.

يشهد مجلس النواب المصري نشاطًا تشريعيًا ملحوظًا يهدف إلى إعادة تقييم وتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، المتعلق بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، خاصة فيما يتعلق بفحص الموظفين للكشف عن تعاطي المخدرات. تبرز في هذا السياق أربعة مقترحات تشريعية جديدة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة مكافحة المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة والحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للعاملين. تأتي هذه التحركات استجابة للجدل المتصاعد حول التطبيق الفعلي للقانون منذ دخوله حيز التنفيذ، وما نتج عنه من تداعيات اجتماعية ومهنية دفعت عددًا من أعضاء البرلمان لطرح رؤى مبتكرة لتنظيم آليات الفصل، والعلاج، والتأهيل.

المقترح الأول، الذي تقدم به النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، يدعو إلى تبني مبدأ التدرج في الجزاءات الوظيفية. لا يقترح هذا المقترح الفصل الفوري للموظف عند أول واقعة تعاطٍ مثبتة، بل ينص على إيقافه مؤقتًا وإحالته إلى برامج علاج وتأهيل متخصصة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. كما يؤكد المقترح على تعليق تنفيذ قرار إنهاء الخدمة حتى اكتمال البرنامج العلاجي وثبوت التعافي التام للموظف. ويفتح هذا النهج الباب أمام إعادة دمج الموظف في وظيفته الأصلية أو نقله إلى وظيفة أخرى، مع وجود استثناءات للوظائف الحساسة التي تتعلق مباشرة بسلامة المواطنين، حيث يمكن في هذه الحالات اللجوء إلى الفصل المباشر.

المقترح الثاني، قدمه النائب عاطف المغاوري، يتمثل في طلب مناقشة عامة لمراجعة الأثر التشريعي للقانون. يرى المغاوري أن التطبيق الحالي للقانون قد ابتعد عن فلسفته الإصلاحية المنشودة واتجه نحو تطبيق عقوبات مجردة. وأشار إلى أن الفصل الفوري للموظف وحرمانه من مصدر دخله يؤثر بشكل مباشر وسلبي على أسرته. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت إشكاليات تتعلق بمدى دقة إجراءات الفحص المستخدمة، وصعوبات في آليات التظلم، وتخوفات مشروعة من احتمالية إساءة استخدام أدوات التحليل ضمن بيئة العمل.

المقترح الثالث، الذي أعلنته النائبة نشوى الشريف، يتضمن مشروع قانون شامل يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون الحالي. يسعى هذا المشروع إلى تحقيق توازن فعّال بين جهود مكافحة المخدرات وبين ضرورة حماية الحقوق القانونية للموظفين. وتشمل التعديلات المقترحة تمديد المهل الزمنية المخصصة لتقديم التظلمات، وإعادة تنظيم وتوضيح إجراءات الوقف عن العمل، وتوفير ضمانات لحماية سرية البيانات الشخصية للموظفين. علاوة على ذلك، يفتح المشروع الباب أمام معالجة قانونية للحالات التي تضررت بالفعل من التطبيق السابق للقانون، مع التأكيد على أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق لضمان صياغة نص تشريعي يتسم بقدر أكبر من التوازن والإنصاف.

أما المقترح الرابع، فقد تقدم به الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب. يركز هذا التعديل المقترح على تعزيز الضمانات الإجرائية، مما يجعلها أكثر صرامة ودقة. ومن أبرز ما نص عليه هذا المقترح هو عدم جواز إنهاء خدمة أي موظف إلا بعد التأكد من صحة التحليل وتأكيده من قبل جهة مختصة ومعتمدة. كما أقر المقترح حق الموظف في الحصول على إخطار رسمي بوجود نتيجة إيجابية، ومنحه الحق في طلب إعادة التحليل. ويستثنى من إجراءات إنهاء الخدمة الموظف الذي يتقدم طواعية لطلب العلاج، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تشجيع العلاج بدلًا من العقاب. ولضمان سرعة الفصل في الطعون والنزاعات، اقترح الدكتور الصالحي إنشاء لجان تظلمات على مستوى كل محافظة، تتولى رئاستها قاضٍ، لضمان تطبيق العدالة وتسريع الإجراءات القانونية.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضوابط إجراء تحليل المخدرات للموظفين ومتى يتم إنهاء الخدمة × 9 معلومات - اليوم السابعحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته..

Read more »

قرار مهم من الحكومة بشأن قانون شروط شغل الوظائف العامة وتعاطي الموظف للمخدرات - بوابة الأهراموافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

Read more »

القانون يلزم التعريف بالعقاقير المتناولة قبل إجراء التحليل الفجائى للمخدرات - اليوم السابعيأتي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

Read more »

الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات - اليوم السابعنشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

Read more »

الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات - اليوم السابعوقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصح الشامل للسنة المالية 2022/2021.

Read more »

السجن عقوبة تعمد الغش فى إجراء تحليل المخدرات.. التفاصيل فى القانونحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد الغش.

Read more »