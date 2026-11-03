مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات تمويل تنموي ويؤجل الجلسات

وافق مجلس النواب المصري على 4 اتفاقيات دولية لتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعة الخضراء وتعليم اللغة الفرنسية، مع إعلان رئيس المجلس تأجيل الجلسات حتى 16 نوفمبر المقبل.

أعلن المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب المصري، رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من النقاش الرسمي حول عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة. ومن المقرر أن يستأنف البرلمان عمله مجدداً يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، وذلك مباشرة بعد إتمام جميع التصويتات والتصريحات الرسمية المتعلقة بالاتفاقيات المعروضة.

موافقة برلمانية على تمويل مشروعات البنية التحتية

صادق مجلس النواب رسمياً على أربع اتفاقيات دولية رئيسية تهدف إلى دعم وتنفيذ مشاريع تنموية حيوية داخل مصر، وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية الوطنية الشاملة ومعالجة مياه الصرف الصحي بطرق متطورة. كما ركزت هذه الاتفاقيات على دعم قطاع الصناعة الخضراء لتحسين الأداء البيئي، بالإضافة إلى تحسين جودة تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية الحكومية. شملت هذه الحزمة من المشاريع أيضاً إقامة محطات لتحلية المياه باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة الحديثة لضمان استدامة الموارد المائية.

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تفاصيل اتفاقيات مياه الصرف الصحي والصناعة الخضراء

وافق المجلس بصفة رسمية على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، والذي يتعلق باتفاقيتي قرض مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل واستكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر. يهدف هذا المشروع بالتحديد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بشكل كبير وتحسين خدمات الصرف الصحي بشكل ملحوظ للمواطنين. كما أقر النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" المبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الوطنية للتوجه نحو تطوير الصناعة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

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دعم التعليم اللغوي ومشاريع تحلية المياه المستدامة

حصل قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 على الموافقة البرلمانية، والذي يحدد اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني. يستهدف هذا المشروع بالتحديد دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، ويتم تمويله بالكامل من موارد الوكالة الفرنسية للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة". يعتبر هذا المشروع جزءاً أساسياً من محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، ويُمول من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

الخطوات المقبلة وجدول أعمال الجلسة القادمة

بعد الانتهاء الكامل من مناقشة الاتفاقيات الدولية والتصويت النهائي عليها، أعلن المستشار هشام بدوي رفع الجلسة العامة دون جدل. سيتمكن النواب والمهتمون من متابعة تفاصيل هذه القرارات في الجلسات القادمة، حيث يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. سيستكمل النواب خلال هذه الجلسة أعمالهم الرسمية ومناقشة جميع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول جلساته المقبلة لضمان استمرار الحركة التشريعية والتنموية.