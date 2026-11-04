مجلس الشباب المصري يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد نقابات عمال مصر

بروتوكول تعاون بين مجلس الشباب المصري واتحاد نقابات عمال مصر لخدمة 4.8 مليون عامل وتطوير القيادات النقابية الشابة في إطار خطة 2030.

وقّع مجلس الشباب المصري ، برئاسة الدكتور محمد ممدوح ، بروتوكول تعاون استراتيجي مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يرأسه عبد المنعم الجمل ، بهدف توسيع مجالات التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية. يأتي هذا التوقيع خلال فعاليات منتدى "الشباب والشأن العام 2026"، الذي نظمه المجلس تحت شعار "من الحوار إلى التأثير" بمقر الاتحاد العام للنقابات.

تفاصيل البروتوكول وآليات التنفيذ

يهدف هذا الاتفاق إلى تأهيل القيادات العمالية والنقابية الشابة وتنمية مهاراتها المهنية والمؤسسية، مما يعزز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل والتنمية. يستفيد الطرفان من الخبرات التدريبية لمجلس الشباب والامتداد الجغرافي الواسع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يضم قاعدة نقابية تضم نحو 4 ملايين و800 ألف عامل.

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تشمل مجالات التعاون الموضحة في البروتوكول إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في القيادة والإدارة والحوكمة، بالإضافة إلى حقوق العمل والمفاوضة الجماعية. يسعى هذا التعاون إلى تبادل الخبرات وإعداد مبادرات تعزز مشاركة الشباب في العمل النقابي والمجتمعي، مع دراسة الاحتياجات التدريبية للقطاعات العمالية المختلفة لتطوير برامج تناسب طبيعة كل قطاع.

ويستهدف البروتوكول الانتقال بالعلاقة بين المؤسسات الشبابية والتنظيمات النقابية من التعاون في الأنشطة العارضة إلى بناء مسارات مؤسسية مستدامة. تهدف هذه المسارات إلى تطوير القدرات الإدارية، وتنمية مهارات الحوار والتفاوض، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في قضايا الإنتاج والتنمية.

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المواقف الرسمية والأهداف الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لبناء شراكة واسعة مع الحركة النقابية المصرية. وأشار إلى أن امتداد قاعدة الاتحاد إلى نحو 4 ملايين و800 ألف عامل يمنح هذه الشراكة أهمية كبيرة ويفتح فرصًا واسعة لتطوير برامج بناء القدرات للوصول إلى قطاعات متنوعة من الكوادر.

شدد ممدوح على أن أهمية البروتوكول لا تقتصر على تقديم برامج تدريبية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم ثقافة الحوار والتفاوض. وأكد أن العامل ليس مجرد عنصر في العملية الإنتاجية، وإنما صاحب حقوق وشريك أساسي في التنمية، مما يتطلب استثمارًا مستمرًا في المعرفة والمهارات لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة.

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية توسيع التعاون بين الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني. وشدد الجمل على أن دور النقابات العمالية لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العاملين، بل يمتد إلى رفع كفاءتهم المهنية والفنية، ودعم تأهيل الشباب لسوق العمل، وتنمية قدراتهم على المشاركة في الإنتاج والتنمية.

التأثير المستقبلي والخطوات القادمة

يأتي هذا التعاون ضمن توجهات الخطة الاستراتيجية لمجلس الشباب المصري للفترة 2027-2030، التي تتضمن مشروع "الواحد في المية" الهادف إلى بناء قدرات مليون كادر شبابي من مختلف القطاعات. تمثل النقابات العمالية أحد المسارات المهمة في هذه الخطة للوصول إلى الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

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يسعى الجانبان إلى توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الكوادر النقابية والعمالية في المحافظات. يهدف هذا التكامل إلى إعداد كوادر قادرة على فهم التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، وطرح حلول واقعية تخدم العامل والمؤسسة والمجتمع في آن واحد.