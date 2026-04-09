مجلس الوزراء يؤكد على ترشيد الاستهلاك وإجراءات جديدة لدعم الاقتصاد

أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك ودعم الاقتصاد المصري، بما في ذلك الاستمرار في ترشيد الوقود، وتأجيل إغلاق المحال التجارية، والعمل على تعزيز الشفافية، بالإضافة إلى جهود لتسريع الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن مجلس الوزراء قد شدد على ضرورة مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك ، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار ال اقتصاد ي والتغلب على التحديات الراهنة. تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد استهلاك الوقود في كافة الجهات الحكومية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الموارد وتخفيض النفقات.

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شدد على أهمية الشفافية في السياسات النقدية والمالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين. كما تم التأكيد على أهمية الإفصاح عن المعلومات وتوضيح الإجراءات المتخذة، وذلك بهدف بناء الثقة وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية. \أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الوزراء. من بين هذه القرارات، الإبقاء على قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً، وذلك حتى نهاية شهر أبريل. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية. كما أشار إلى أن احتياطيات السلع الاستراتيجية في البلاد قد وصلت إلى مستوى يغطي استهلاك عام كامل، مما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في استقرار الأسعار. وفيما يتعلق بالعمل عن بعد، فقد تم التأكيد على استمراره في يوم الأحد من كل أسبوع في الجهات الحكومية، وذلك كجزء من جهود ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الازدحام المروري. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف تحديث وتطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية. \في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع الحصول على قسط من تعهدات الاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات. كما أشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وتقوم بتقييم مستمر لكافة الإجراءات المتخذة في ضوء هذه التطورات. وأعرب المتحدث عن أمله في أن تشهد منطقة الشرق الأوسط استقراراً كاملاً، مؤكداً أن التهدئة في المنطقة من شأنها أن تؤدي إلى استقرار في معدلات الملاحة الدولية واستقرار أسعار الوقود، مما ينعكس إيجاباً على كافة دول المنطقة. وأكد على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في البلاد. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الاستمرار في خطط ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد كجزء أساسي من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة





