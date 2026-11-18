وافق مجلس الوزراء برئاسة مدبولي على المنظومة الوطنية للبيانات لرفع كفاءة المتابعة، مع تمويل مشروعات المياه بـ 58.22 مليون يورو لمجابهة التغيرات المناخية.

وافق مجلس الوزراء ، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعه المعقود اليوم، على حزمة كبيرة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية بشكل جذري. تأتي هذه الخطوات لتعزيز كفاءة متابعة الأداء الحكومي وتنفيذ المشروعات القومية، كما اشتملت المقررات على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل. ومن بين أبرز القرارات التي تم اعتمادها، تمويل مشروعات إدارة المياه ومجابهة التغيرات المناخية بقيمة 58.22 مليون يورو، وذلك من خلال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الإيفاد".

إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات

تنفيذاً للتكليفات الرئاسية المباشرة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات"، وهي منصة إلكترونية متطورة تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية. تعتمد هذه المنظومة على أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، مما يضمن حوكمة البيانات وتكاملها عبر جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التابعة لها. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في قدرة الدولة على تتبع الأداء واتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.

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المحاور الستة لمنظومة البيانات الحكومية

تتكون المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات من ست منصات فرعية رئيسية، تبدأ بـ "منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية" التي توفر قاعدة متكاملة لمتابعة وتقييم أداء القطاعات في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والأمن الغذائي. بالإضافة إلى "منصة السيناريوهات والتنبؤات" التي تقدم لوحات معلوماتية للتنبؤ بمتغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم. أما "منصة المشروعات القومية" فتهدف إلى رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد بالمخرجات الفعلية لقياس الأثر التنموي.

آليات الرقابة والمتابعة الحكومية

تشمل المحاور الأساسية للمنظومة "منصة برنامج عمل الحكومة" التي تقيس أداء السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج، و"منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية" التي تتابع تحقيق أهداف الجهات المعنية. كما تلعب "المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء" دوراً محورياً في إدارة ومتابعة التكليفات من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة، مما يتيح تحديث الموقف التنفيذي لا مركزياً وتقييم معدلات الإنجاز بدقة.

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اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة

لضمان نجاح هذه المنظومة، سيتم إنشاء لجنة دائمة تتبع لرئيس مجلس الوزراء لإدارتها، وتشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلي الجهات المعنية. تجتمع هذه اللجنة دورياً كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتمتلك صلاحية اعتماد إطار المنظومة ومؤشراتها، وإقرار قواعد الحوكمة الخاصة بتبادل البيانات وضمان جودتها وسلامتها. تتولى اللجنة أيضاً متابعة التزام الجهات بتوفير البيانات في مواعيدها المحددة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة أي معوقات إدارية أو تنفيذية تؤثر على استدامة عمل المنظومة.

الآثار المستقبلية للمقررات الاقتصادية

إلى جانب المنظومة الرقمية، يُعد قرار تمويل مشروعات المياه بمبلغ 58.22 مليون يورو من "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" خطوة حاسمة في مواجهة التحديات المناخية. يهدف هذا التمويل إلى تطوير البنية التحتية للمياه، مما يعزز قدرة الدولة على التصدي للتغيرات البيئية ويضمن الأمن المائي. هذه القرارات مجتمعة تعكس رؤية واضحة لتطوير الآليات المؤسسية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في تنفيذ البرامج الحكومية والاستراتيجية.