مجلس النواب يصادق على اتفاقيات المياه والصناعة الخضراء مع فرنسا وإفريقيا

مجلس النواب يناقش اليوم اتفاقيات دولية تشمل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر والصناعة الخضراء مع فرنسا، في إطار تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة.

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، جلسته العامة يوم الثلاثاء، لمناقشة عدة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية حيوية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الشركاء الدوليين. وتركزت النقاشات حول قرارات رئاسية تتعلق بمشاريع البنية التحتية المائية والطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الحيوية للجمهور المصري.

معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر

يصادق المجلس اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر. يهدف هذا القرار إلى توفير التمويل اللازم للمرحلة الثالثة، بالإضافة إلى الدعم الفني المعقد الذي يتطلبه التشغيل الأمثل للمحطة، مما يسهم في حل أزمة المياه في المنطقة.

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الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

تناقش الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الذي يوافق على الاتفاق الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. يركز هذا المشروع على تطوير صناعات صديقة للبيئة، مما يعزز من استدامة القطاعات الإنتاجية ويقلل من الأثر البيئي للنشاط الصناعي في البلاد.

تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة

يصادق النواب أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بالموافقة على منحة مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، والذي يُعد أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الممول من مرفق المياه الإفريقي. يبرز هذا المشروع الابتكار في استخدام الطاقة النظيفة لتحلية المياه، مما يحقق استدامة بيئية واقتصادية طويلة الأجل.

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دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس

تشمل جدول الأعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق منحة شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. يستهدف هذا الاتفاق تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، مما يعزز من القدرات التعليمية واللغوية للطلاب المصريين في المؤسسات الحكومية.

الدور الوطني لمجلس النواب في الأمن

أكد وزير الدفاع على عظيم تقدير الدولة للدور الوطني والفعّال لمجلس النواب في القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي وتعالج التحديات الاستراتيجية. يأتي هذا التأكيد في سياق تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان استقرار البلاد وتطورها الشامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.