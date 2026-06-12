مجلس الدولة يؤكد حماية النيل وارتفاع ميزانية الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن سداد مبالغ الانتفاع بأراضي الري لا يمنح شرعية، مع ارتفاع ميزانية الأجور إلى 822.7 مليار جنيه، واتصال وزير الخارجية بنظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا مهما في الطعن رقم 32970 لسنة 70 قضائية، أكدت فيه أن المال العام ومنافع الري تظل محمية قانونا بغض النظر عن أي مدفوعات مالية يتحملها واضعو اليد غير الشرعيين.

وأوضحت المحكمة أن سداد أي مبالغ مالية مقابل الانتفاع بأراضي الري لا يمنح أي شرعية للوضع المخالف، ولا ينشئ علاقة إيجارية أو ترخيصا قانونيا، بل يظل التعدي قائما وتظل الجهة الإدارية مخولة بإصدار قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة. وأكدت المحكمة أن حماية المال العام تعلو على الأوضاع الواقعية غير المشروعة، وأن استمرار الانتفاع لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مشددة على أنه لا بناء دون ترخيص داخل حرم النيل.

ويأتي هذا الحكم ليعزز جهود الدولة في حماية المجاري المائية والتصدي للتعديات التي تهدد الموارد المائية في مصر، خاصة في ظل ندرة المياه وزيادة الطلب عليها. واعتبر خبراء قانونيون أن الحكم يمثل انتصارا لسيادة القانون ويعيد التأكيد على أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا بالدفع نقدا. وفي سياق متصل، كشفت الموازنة الجديدة للدولة عن ارتفاع كبير في ميزانية الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبرامج الحماية الاجتماعية.

ويرجع هذا الارتفاع إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والبدلات، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ومن المتوقع أن يسهم هذا البند في تحسين مستوى معيشة الموظفين، لكنه يثير تساؤلات حول ضغوط التضخم ومدى قدرة الموازنة على استيعاب الزيادات المستقبلية دون الإخلال بالعجز الكلي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة المالية، حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة لضمان الشفافية والعدالة. على الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة. وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في المحافل الدولية لدعم السلام والاستقرار، مع التأكيد على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمات ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع، حيث تسعى مصر إلى لعب دور محوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. وتعد باكستان شريكا استراتيجيا لمصر في العديد من الملفات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة البينية





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ميزانية قضاء نيل أجور باكستان

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