مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد يستقبل خريجي الدفعة الأولى لبرنامج المساعد البرلماني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب.

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد ، خلال الجلسة العامة للمجلس، وفدًا يضم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. جاء هذا اللقاء ليشمل خريجي الدفعة الأولى لبرنامج المساعد البرلماني الذي أطلقته التنسيقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي مع الشباب وتثقيفهم سياسيًا.

تفاصيل استقبال المجلس للشباب الخريجين

رحب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثناء حضورهم الجلسة العامة. أوضح الرئيس أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز التواصل مع شباب الوطن، ونشر الثقافة البرلمانية بشكل موسع.

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أضاف الرئيس أن الهدف الأساسي يشمل دعم برامج التأهيل السياسي والبرلماني للمشاركين. تم دعوة هذه الفئة لحضور الجلسات من خلال شرفات قاعة المجلس، وذلك بناءً على دعوة من النائب عماد خليل، الذي يشغل عضوية كل من المجلس والتنسيقية.

أهداف برنامج تأهيل الكوادر البرلمانية

تطرق المستشار عصام فريد إلى الطبيعة المميزة للوفد الحاضر، واصفًا إياهم بنموذج وطني رائد. أكد أن المشاركين يمثلون فئة مؤهلة وقادرة على فهم طبيعة العمل البرلماني المعقد ومواكبة متطلباته المتطورة باستمرار.

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تم تنظيم لقاء تعريفي قبل انعقاد الجلسة العامة بين رئيس المجلس ووفد التنسيقية. حضر هذا اللقاء أيضًا المستشار أحمد عبد الغني، أمين عام المجلس، لضمان تدفق المعلومات بدقة.

شمل اللقاء شرحًا تفصيليًا لأهداف برنامج المساعد البرلماني الذي تهدف منهجية تنسيقه إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة. يركز التدريب بشكل أساسي على تمكين المشاركين من التعرف على آليات العمل البرلماني الرقابي والتشريعي بعمق.

جولة تعريفية داخل أروقة البرلمان

قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجولة ميدانية داخل أروقة مجلس الشيوخ بعد انتهاء اللقاء الرسمي. سمحت الجولة للمشاركين برؤية بيئة العمل البرلماني عن قرب، مما يعزز الفهم العملي للمؤسسات.

اختتم الشباب زيارتهم بأخذ صورة جماعية تذكارية مع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والاستاذ أحمد عبد الغني أمين عام المجلس. يأتي هذا النشاط كجزء من جهد مستدام لبناء جيل سياسي واعٍ.