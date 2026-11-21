وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة.

وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، في جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. تأتي هذه الموافقة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهو أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

تهدف التعديلات الجديدة إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل ملحوظ، مما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية ويقلل من الانبعاثات الضارة. كما يستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، وذلك من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها. يعكس هذا المسار التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الصالح العام وتحديث البنية التحتية الوطنية.

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اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

أثناء المناقشات، وافق مجلس النواب على تعديل ثلاثة بنود من المادة الرابعة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. تشمل هذه الاختصاصات تنظيم الشركات العاملة في هذا المجال، وترخيص مشروعات تخزين الكهرباء، مما يفتح المجال لتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء. سيتم وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على ترخيص من الجهاز، لضمان جودة الخدمات المقدمة وفعالية عمليات التحسين.

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آليات عمل شركات كفاءة الطاقة والخدمات المقدمة

تقوم فكرة الشركات المتخصصة في هذا المجال على دراسة استهلاك الكهرباء داخل المنازل أو المصانع الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وتحديد فرص تحسين كفاءة الاستخدام. يساعد هذا النهج بشكل مباشر على تقليل الاستهلاك وقيمة الفواتير، مما يعود بالفائدة الاقتصادية المباشرة على المستخدمين النهائيين. تعمل هذه الشركات كطرف محايد ومستقل يقوم بتحليل البيانات واقتراح الحلول التقنية التي تقلل الهدر في الطاقة، مما يدعم أهداف الدولة في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء الاقتصادي العام.

الموقف القانوني واختيارية الاشتراك في الخدمات

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، خلال المناقشات أن الاستعانة بهذه الشركات اختيارية للمواطنين وأصحاب المصانع، وليست إلزامية. بينما يتعين على الشركات التي ترغب في ممارسة النشاط الحصول على الترخيص اللازم، مما يضمن وجود بيئة تنافسية منظمة وآمنة. يأتي هذا التوضيح رداً على العديد من الانتقادات النيابية التي طالت أداء وزارة الكهرباء، حيث تم التركيز على ضمان حقوق المستهلك وعدم فرض خدمات إضافية بشكل قهري، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة المطلوبة قانوناً.