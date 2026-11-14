مجلس تنظيم الإعلام يحجب محتوى المحامي أحمد عبده ماهر ويمنع ظهوره إعلامياً

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر في الوسائل الإعلامية وحجب حسابه، عقب اتهامه بالإساءة للرموز الدينية وتجاوز المعايير المهنية.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً إدارياً صارماً يلزم جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر بشكل كامل.

ويعتبر هذا الإجراء الرسمي استجابة مباشرة لما تضمنه المحتوى المنسوب إلى المذكور من تطاول وإساءات جسيمة إلى رسول الله ﷺ وصحابته الكرام، مما يمثل خروجاً صريحاً على القيم الدينية والمجتمعية الراسخة.

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تدابير منع الظهور الإعلامي

يجب على جميع المنافذ الإعلامية امتثال هذا القرار بمنع عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص بالمحامي أحمد عبده ماهر، وذلك حفاظاً على الأكواد والمعايير الإعلامية السارية والقيم العامة.

ويهدف هذا القرار الرقابي إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتضخيم هذا النشاط المعادي للقيم المجتمعية، وذلك في إطار حرص المجلس على الحفاظ على كرامة الوطن ورسالته الدينية.

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حجب الحسابات والمنصات الرقمية

كما قرر المجلس حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فوراً، لتفادي انتشار هذه المحتويات المسيئة.

وشمل الحجب كافة الحسابات والصفحات الأخرى التي تقوم بعرض أو إعادة نشر ما يقدمه المذكور من محتوى عبر الفضاء الرقمي، مما يعزز فعالية قرار الحجب ويجعل تطبيقه شاملاً.

مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات

كلفت هيئة التنظيم الحكومي المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرار الحجب بشكل فوري، لضمان انعدام القدرة على الوصول إلى هذه المحتويات المضادة.

وأرسل المجلس رسالة رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل هذه الإجراءات التقنية التي تضمن إغلاق المنافذ التي كانت تنشر أو تعيد بث تلك المواد.

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إبلاغ نقابة المحامين

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إبلاغ نقابة المحامين رسمياً لإعمال شئونها حيال ما تكشّف في حق المذكور من بث وعرض محتوى يسيء للرموز الدينية.

ويسعى هذا التوجه المشترك بين الهيئات التنظيمية والقانونية إلى محاسبة المتورطين في تلك التجاوزات وفقاً لأحكام القانون واللوائح المهنية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة.