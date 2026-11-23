وافق مجلس النواب على تحويل 1.249 مليار جنيه من كل من صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم الشهداء لجهاز الخدمة الوطنية لإنشاء مجمع تصنيع الأجهزة التعويضية.

وافق مجلس النواب ، في اجتماعاته المنعقدة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة من أرصدة صناديق حكومية كبرى لدعم إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية. يأتي هذا الإجراء برئاسة لجنة الخطة والموازنة النائب محمد سليمان ، حيث تم الاستعراض الكامل لأهداف الخطة وآليات تنفيذها لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدستورية تجاه فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

تفاصيل المبالغ المالية المستهدفة للصناديق

يحدد مشروع القانون المبالغ بدقة شديدة، حيث ينص على تحويل مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة صندوق تحيا مصر، ومبلغ مماثل بقيمة 1.249 مليار جنيه من أرصدة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون تحويل المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 6.569 مليون دولار و80 سنتًا من كل من الصندوقين، وفقًا لسعر الصرف الرسمي الساري وقت التوريد الفعلي. تم تحديد هذه الأرقام كنسب ثابتة من أرصدة الصناديق المذكورة، لتوفير التمويل الكامل اللازم لإنشاء المشروع الصناعي الضخم الذي يستهدف دعم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشكل مباشر، مما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في البنية التحتية الصحية والاجتماعية.

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الالتزام الدستوري ورؤية مصر 2030

تستند فلسفة هذا القانون بشكل أساسي إلى المادة (11) من الدستور المصري، التي تفرض على الدولة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والعمل والدمج الاجتماعي. أكد ممثلو الحكومة أن إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية يأتي تنفيذًا صريحًا لهذا المبدأ الدستوري، الذي يلزم الدولة بتهيئة البيئة المحيطة وضمان تكافؤ الفرص.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز استقلاليتهم، من خلال توفير أجهزة تعويضية عالية الجودة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل فعال في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في نسيج المجتمع.

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التمويل التصنيعي والاعتماد الدولي

يسعى المجمع الصناعي الجديد إلى امتلاك مصر للقدرة التصنيعية الكاملة للأطراف والأجهزة التعويضية، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا وبالاستعانة بأحدث المعايير التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية. يهدف هذا النهج إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توفير بدائل محلية عالية الكفاءة تلبي احتياجات المواطنين بسرعة ودقة.

يتمثل الهدف الاستراتيجي في تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تصنيع أجهزة تتوافق مع أحدث الابتكارات الطبية عالميًا، مما يعزز من قدرة الجهاز على الاستجابة السريعة لمتطلبات الفئة المستهدفة في مختلف المحافظات.

الجدول الزمني والتنفيذ القانوني

يلزم مشروع القانون الصندوقين المشار إليهما بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027، مع النص الصريح على أن تتم الأيلولة لمرة واحدة فقط. يأتي ذلك استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين، وهي القانون رقم 11 لسنة 2015 وإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018.

ويتضمن النص النهائي أمر بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريان مفعوله من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يؤسس لمرحلة جديدة في دعم البنية التحتية الطبية والاجتماعية بالجمهورية.