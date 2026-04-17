مجلس النواب يناقش قوانين حماية المنافسة والأنشطة النووية.. والأوقاف توضح حكم الرهن

مجلس النواب يعقد جلسة هامة لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما توضح وزارة الأوقاف حكم الرهن في الإسلام ودوره في المعاملات المالية.

تستعد الأوساط التشريعية لمناقشات هامة خلال الأسبوع المقبل، حيث يعقد مجلس النواب جلسته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضايا اقتصاد ية وتنظيمية محورية. في مقدمة هذه المناقشات، سيتم النظر في مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، المقدم من الحكومة، والذي سيتم أخذه في الاعتبار لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه.

يمثل هذا القانون أهمية بالغة في ظل التطورات المتسارعة في مجال الطاقة النووية والاستخدامات الإشعاعية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والامتثال للمعايير الدولية. إن أي تعديلات يتم إقرارها ستصب في إطار تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم هذا القطاع الحيوي، والذي يتطلب تنظيمًا دقيقًا ورقابة مشددة لضمان الاستخدام الآمن والتطوير المستدام لهذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد المجلس نقاشًا معمقًا لمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تأسيس منظومة تشريعية متكاملة تضمن بيئة تنافسية عادلة، مما يعزز كفاءة الأسواق ويغرس الثقة في الأوساط الاستثمارية، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. يمنح مشروع القانون الجديد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فعالية، مما يمكنه من الاستجابة السريعة للانحرافات السوقية وفرض ردع عام وخاص، دون الحاجة بالضرورة إلى المسارات القضائية التقليدية. كما يتضمن المشروع آلية للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام إخطار وفحص دقيق، بهدف منع ترسيخ أوضاع احتكارية قد تقيد المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق. علاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث، وذلك من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات والقرارات الحكومية مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الجهات على حساب الأخرى. هذه الخطوة التشريعية تمثل نقلة نوعية في توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وعدالة. على صعيد آخر، وتلبيةً للاستفسارات المتزايدة حول الأدوات المالية الإسلامية، ستقوم وزارة الأوقاف بتوضيح حكم الرهن في الإسلام والدور الحيوي الذي يلعبه في حفظ الحقوق وتيسير المعاملات المالية. يمثل الرهن، في الشريعة الإسلامية، آلية ضمانية هامة تسمح للأفراد والمؤسسات بتأمين حقوقهم عند الاقتراض أو إجراء معاملات تتطلب ضمانات. هذا التوضيح من وزارة الأوقاف يأتي في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية والاقتصادية إلى تعزيز آليات الضمان والائتمان، ويتيح للجمهور فهمًا أعمق للجوانب الشرعية المتعلقة بالتعاملات المالية. إن دور الرهن في تيسير حصول الأفراد على التمويل لمشاريعهم أو احتياجاتهم، مع حفظ حقوق الدائن، هو جانب أساسي في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. إن الاهتمام بهذه المسائل التنظيمية والمالية يعكس حرص الدولة على بناء اقتصاد قوي ومتين، يعتمد على أسس قانونية وتشريعية واضحة، ويدعم التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية، مع مراعاة الجوانب الشرعية في التعاملات المالية. تجدر الإشارة إلى أن خبر القبض على متهمة في قضية رضيعة بالحسين، والذي كان قد تصدر الأخبار، قد أُحيل إلى السلطات المختصة ويتجاوز نطاق هذا التحليل التشريعي والاقتصادي. تركيز هذا النص ينصب على القضايا التي ستناقش في مجلس النواب والمسائل المالية الشرعية المطروحة





