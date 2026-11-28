مجلس الوزراء يعلن استقبال أهالي ضحايا حريق الوراق يوم 28 نوفمبر 2026 لاستخراج الإعلام الشرعي بسهل الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم.

أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، عن بدء استقبال أهالي وذوي المتوفين من ضحايا حريق الوراق المأساوي صباح يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، وذلك بهدف إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة باستخراج الإعلام الشرعي وتسريع معاملات إثبات الوفاة بشكل ميسر وغير بيروقراطي.

توجيهات مدبولي لتيسير الإجراءات القانونية للأسر

تأتي هذه الخطوة استجابةً مباشرة للتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، الذي طالب بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وعملية لتخفيف الأعباء الإدارية والقانونية عن الأسر المتضررة من الحادث الأليم الذي وقع بأعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات الممكنة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهالي الضحايا.

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تخصيص دائرة قضائية بالمحكمة الابتدائية

تم التنسيق الكامل مع وزارة العدل لتسريع إجراءات تحقيق مادة الوفاة واستخراج الإعلام الشرعي، من خلال تخصيص دائرة رسمية بمقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لتتولى بشكل مباشر التعامل مع طلبات أسر الضحايا، والعمل على إنهاء المعاملات القانونية المطلوبة في أسرع وقت ممكن دون تعقيدات إدارية أو مسارات طويلة تستنزف جهود الأهالي.

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إجراءات الاستقبال والتواصل مع الأسر

جاري حاليًا التواصل المكثف مع جميع أسر المتوفين لإخطارهم الرسمي بموعد التوجه إلى مقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية صباح يوم السبت 28 نوفمبر 2026، لاستكمال الأوراق المطلوبة وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلام الشرعي عبر مسار مخصص يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتجنب تعدد مراحل إنهاء المعاملات أمام الجهات المختلفة.

تداعيات القرار على الأسر والمستقبل القانوني

يستهدف هذا التواصل التنظيمي تسهيل وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع الأسر المعنية بالتوقيت والمكان المحددين، بالإضافة إلى تنظيم عملية استقبال الأهالي داخل المحكمة وتوفير الدعم اللوجستي والنفسي اللازم لهم خلال إنهاء الإجراءات، بما يخفف من الأعباء الإضافية التي قد تواجههم، حيث تمثل سرعة استخراج الإعلام الشرعي ضرورة قصوى لاستكمال المعاملات الرسمية والحصول على المستندات القانونية المستقبلية.