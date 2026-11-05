مجلس الوزراء يصدر قرارات تنموية واستثمارية تشمل منحة صينية وتوسيع الأقصر

موافقة مجلس الوزراء على منحة صينية بقيمة 100 مليون يوان، تأسيس شركة أدوية جديدة، وتعديل حدود الأقصر الجديدة لدعم القطاع السياحي والسكاني.

وافق مجلس الوزراء ، خلال جلسته التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي ، على حزمة من القرارات التنموية والاستثمارية الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية، وقد جاءت الموافقات في مقدمها الاتفاق على منحة صينية ضخمة لتمويل مشروعات بنية تحتية.

إضافة إلى ذلك، تضمنت القرارات الموافقة على تأسيس شركة "دوا هولدي" لتصنيع وتصدير الأدوية بالاستثمار الأجنبي المشترك، بالإضافة إلى تعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر الجديدة بهدف دعم القطاع السياحي والسكاني في المدينة، كما شملت القرارات عدة إجراءات فنية وإدارية لدعم الإنتاج المحلي.

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تفاصيل المنحة الصينية للمشروعات التنموية

وافقت الحكومة المصرية رسميًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الاقتصادي والفني المقدم من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، والبالغ قيمته 100 مليون يوان صيني.

وصفت هذه المنحة بأنها غير مستردة، وهي مخصصة لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية متعددة، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون الشامل بين الحكومتين المصرية والصينية في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية.

تفاصيل منحة صينية لمشروعات بنية

وقد جاء هذا الاتفاق في إطار السعي الحثيث لتعزيز الروابط الثنائية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنويع مصادر الدعم الفني والمالي لتنفيذ خطط التنمية المستدامة على أرض الواقع.

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معرض المتحف الزراعي والدعم الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على توقيع ملحق لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة على مساحة 6000 متر مربع داخل المتحف الزراعي بالدقي.

يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، كما يستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف الملحق إلى تعديل مدة البروتوكول ليصبح ساريًا لمدة 7 سنوات من تاريخ توقيعه في أغسطس 2025، مع تجديده تلقائيًا لمدة 7 سنوات أخرى دون الحاجة إلى إجراءات، ليرتفع إجمالي المدة إلى 14 عامًا، مع إمكانية التجديد اللاحق بموافقة الوزيرين وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويُسهم المشروع في تشجيع مفهوم القرية المنتجة من خلال إتاحة منفذ دائم لعرض وتسويق المنتجات المصرية، مما يحفز الحرفيين على التوسع في أنشطتهم وتطوير جودة منتجاتهم والحفاظ على الصناعات التقليدية، كما يعزز الجاذبية السياحية والثقافية للمتحف.

توسيع مساحة مدينة الأقصر الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة لتصبح مساحتها الإجمالية 11132.65 فدانًا، بما يضمن إتاحة مساحات كافية لتنفيذ مختلف أنشطة المخطط الاستراتيجي للمدينة.

تشمل هذه الأنشطة الجديدة مجالات سياحية وفندقية وسكنية وتعليمية، مما يدعم التطور العمراني ويدفع عجلة النمو السكاني والسياحي في المدينة، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار على حد سواء.

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تأسيس شركة دوا هولدي للأدوية

اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على قيام الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما) بتأسيس شركة مساهمة جديدة باسم شركة "دوا هولدي" لتجارة وتوزيع الأدوية.

يهدف هذا المشروع إلى تصنيع المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية وبعض الأدوية، بالإضافة إلى تطوير مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للشركة القابضة، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 107 المنعقدة في 20 أغسطس 2026.

تتمثل مهمة شركة "دوا هولدي" في إدارة وتطوير مشروعات صناعة الأدوية وتصنيعها لدى الغير، وتسويق وبيع وتصدير المكملات الغذائية، وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية، كما ستقوم بتقديم خبرات فنية ولوجستية لفتح أسواق عالمية جديدة. سيتولى الجانب المصري (هولدي فارما) التصنيع بموجب عقود مع الشركة الجديدة، بينما تتولى شركة "دوا" الأمريكية حصرياً توزيع المنتجات في باقي دول الإقليم على ثلاث مراحل، مع تصدير المنتجات إلى أفريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة.

جاء هذا التأسيس بناءً على اتفاقية شراكة (عقد اتفاق المساهمين) بين هولدي فارما وشركة Dawah Pharma الأمريكية، والتي تم توقيعها في مايو 2025، لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتعزيز الصادرات المصرية.

قضايا الاستثمار وتنظيم الكهرباء

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 123 المنعقدة في 15 أكتوبر 2026، وذلك لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

كما وافق على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل مصدر التغذية الكهربائية لمشروع إنشاء مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية بقلابشو في مركز بلقاس، ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.