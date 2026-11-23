مجلس النواب الليبي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية كاملة ضد الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي والمياه الإقليمية، مع تأكيد رفض تحويل البلاد لساحة صراع بين روسيا وأوكرانيا.

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي ، عبدالله بليحق ، أن المؤسسة البرلمانية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ردًا على الهجمات العسكرية التي استهدفت ميناء بنغازي والمياه الإقليمية للبلاد. جاء هذا التأكيد في وقت تعقد فيه المؤسسة اجتماعات طارئة لدراسة التدابير الأمنية والقضائية المتوقعة، وسط تحذيرات من أي محاولة لتحويل التراب الليبي إلى ساحة مواجهة بين القوى الدولية الكبرى.

الرد القانوني على هجمات بنغازي والمياه الإقليمية

صرح عبدالله بليحق بأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي حيال الانتهاكات التي استهدفت الأمن القومي الليبي، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة تهدف بشكل رئيسي إلى صون السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل. وشدد المتحدث البرلماني على أن تحديد الخطوات القانونية الدقيقة يرتبط بشكل كلي باستكمال التحقيقات الجارية واستجلاء كافة المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ العملية.

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من جانبه، أوضح بليحق أنه من الممكن التحرك لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمعالجة الأمر، وذلك تماشياً مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن المجلس يدرس احتمالية الاستعانة بالمجتمع الدولي في جهود التحقيق، غير أنه لم يتم الإعلان عن آلية محددة أو اتخاذ قرارات نهائية قبل انتهاء الاجتماعات الجارية مع الجهات المعنية.

تحقيقات القوات المسلحة ومصير المتورطين المحتملين

أشار المتحدث الرسمي إلى أن مجلس النواب يعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة التحقيقات مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية بالأمن، بما في ذلك استجلاء مصدر انطلاق المركبات المسيرة المستخدمة في الهجوم. وأوضح أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تتولى بشكل أساسي تحديد المسؤوليات عن العملية، قبل اطلاع مجلس النواب على النتائج النهائية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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وفي رد مباشر على استفسارات حول الجهات التي ربما سهلت العملية استخباراتياً أو أمنياً، امتنع عبدالله بليحق عن توجيه اتهام إلى طرف محدد، مؤكداً ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية. واعتبر المتحدث أن أي جهة، كانت داخلية أو خارجية، تثبت تورطها في العملية فإنها لا تراعي مصلحة ليبيا أو وحدتها الوطنية ومقدرات شعبها.

ولفت بليحق إلى أن هذه المسائل الأمنية والاستخباراتية ستخضع للمناقشة في اجتماع هيئة الرئاسة والجلسة المقبلة للمجلس البرلماني. وبين أن توافر البيانات الدقيقة حول العملية سيحدد الإجراءات التي سيتخذها البرلمان والحكومة المكلفة منه في المرحلة المقبلة.

رفض تحويل ليبيا لساحة صراع روسي أوكراني

رفض عبدالله بليحق بشدة اعتبار العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا مبرراً أو مسوغاً للهجمات العسكرية التي استهدفت الأراضي والمياه الليبية. وأكد أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، يحق لها إقامة علاقات ثنائية مع الدول التي تربطها بها مصالح مشتركة، بشرط ألا تمس هذه العلاقات دولاً أخرى أو تؤثر على استقرارها.

شدد المتحدث باسم مجلس النواب على أن علاقات ليبيا بروسيا لا تمس أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وأن الخلاف القائم بين موسكو وكييف لا يمنح أي طرف حق الاعتداء على الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية. وأكد أن العلاقات الثنائية يمكن إعادة النظر فيها فقط إذا ثبت إضرارها بدولة أخرى، مشدداً على رفض استهداف ليبيا بسبب شراكاتها الخارجية.

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أقر عبدالله بليحق بأن الانقسام السياسي الداخلي يزيد من حدة الأزمة ويضعف قدرة البلاد على مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية على حد سواء. موضحاً أن دعوة مجلس النواب إلى توحيد الصفوف مع السلطة التنفيذية تستهدف بناء موقف سياسي موحد وقوي في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي اعتداء.

مناشدة المجتمع الدولي لحماية استقرار ليبيا

جدد المتحدث باسم البرلمان الليبي دعوته لإنهاء الانقسام السياسي والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. واعتبر أن ليبيا تعاني بالفعل من مشكلات داخلية معقدة لا تحتمل إضافة صراعات خارجية إليها، مما يجعل التلاحم الوطني ضرورة ملحة لحماية الثروات ومقدرات الليبيين.

أدان عبدالله بليحق الهجمات العسكرية بقوة، مشيداً بجهود القوات المسلحة الليبية في التصدي لها وحماية المرافق الحيوية. وأعرب عن أمله الراسخ في ألا تتكرر هذه الاعتداءات، مؤكداً التمسك التام بسلامة الأراضي الليبية وحماية مصالح الشعب.

كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتبار ذلك جزءاً أساسياً من أمن المنطقة الأوسع. واستحضر المتحدث ما شهدته مدن بنغازي وسرت ودرنة من مواجهات مع الإرهاب، قائلاً إن التضحيات الجسيمة التي قدمت تفرض حماية ما تحقق من استقرار ومنع تقويضه بأي شكل كان.