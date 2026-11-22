مجلس الشيوخ ينعقد الاثنين والأربعاء لدراسة التشريعات الاقتصادية والأمن القومي. مناقشة مقترحات برغبة حول التحويلات الدولية والاقتصاد الموازي وتحديث البنية التحتية.

تبدأ غداً الاثنين، أعمال الجلسات المكثفة للجان مجلس الشيوخ ، والتي ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات التشريعية والتنموية الحساسة. وتأتي هذه الجلسات بحضور ممثلي الحكومة للمساهمة في الحوار حول القضايا التي تهم المواطنين وتعزز من مكانة الدولة.

جدول أعمال اللجان التشريعية والاقتصادية

تتصدر أجندة العمل التشريعي ملفات الأثر القانوني للقوانين المقترحة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد الكلي، والأمن القومي والاستراتيجي، والأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين التعليمية والصحية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، فضلاً عن حماية حقوق المواطنين ومعالجة القضايا الخدمية المباشرة.

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وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، عقد جلستيها صباح الاثنين والثلاثاء، وذلك عقب انتهاء الجلسات العامة لكل يوم. وتركز اللجنة جهودها على استكمال دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 11 لسنة 2017، وهي دراسة مقدّمة من النائب حسني عبد اللطيف، وتهدف إلى إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا ما توصلت إلى نقض الحكم المطعون فيه.

في السياق نفسه، تعقد اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمارية برئاسة النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، اجتماعين صباح الاثنين والثلاثاء. وسيناقش المجلس الأول اقتراحين برغبة، أحدهما من النائبة نيفين فارس فايق يتعلق بخفض الأعباء المالية الناتجة عن تأخير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والآخر من النائبة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ حول تطوير نظام تحويلات دولي مصري مستقل للتسوية بالجنيه.

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أما الاجتماع الثاني للجنة المالية والاقتصادية في الثلاثاء، فسيتمحور حول اقتراح النائب محمد أبو العلا عبد المولى رضوان بشأن وضع خطة وطنية شاملة لحصر ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، بهدف تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

ملف العلاقات الخارجية والدفاع والأمن

تنعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية برئاسة النائب محمد مصطفى كمال عبد الله شهده، صباح الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مقترحات تتعلق بتعزيز الروابط الدبلوماسية. وستدرس اللجنة اقتراح النائبة نان نصر الله الذكي بإنشاء مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية في مدينة نجع حمادي، فضلاً عن استعراض رؤية الحكومة للعلاقات الخارجية في مجالي الثقافة والتعليم كأدوات للقوة الناعمة.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب محمد محمد عبد الله عبد المولى، جلستي الاثنين والثلاثاء لمناقشة التهديدات والأولويات الاستراتيجية. وسيناقش الأعضاء متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي، بالإضافة إلى بحث تأثير الصراعات الإقليمية المحيطة على الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

التنمية الصناعية والطرق والمياه

تستضيف لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة، اجتماعات الاثنين والثلاثاء. وسيناقش المقترحات المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن تعظيم الاستفادة من صناعة الإنارات وتوطين إنتاج إنارات السيارات، بالإضافة إلى مقترحات لإنشاء مكاتب للسجل التجاري ووحدات تجارية للشباب في قنا والجيزة.

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وتعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب أسامة محمد كمال عبد الحميد، اجتماعاً صباح الاثنين لبحث مقترح النائب باسم كامل بشأن توفير مقر يليق بالمتحف الجيولوجي المصري وتطوير أساليب العرض به. وفي نفس الإطار الزمني، تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب أحمد أحمد علي الشعراوي، ثلاثة اجتماعات لمناقشة مقترحات بنية تحتية حرجة.

وتشمل أجندة لجنة الإسكان مقترحات من النواب عبد الفتاح الشحات وجمال البديوي وباسم كامل لتطوير مصادر المياه في دشنا والعياط، ورفع كفاءة الطرق في الجيزة والمعادي. كما ستركز الجلسة الثانية يوم الثلاثاء على تطوير أنفاق الطريق الدائري في الجيزة، ورفع كفاءة شبكة طرق دمياط ومراكزها من خلال مقترحات من النواب وليد التمامي ونمير عبد الهادي الصديق.